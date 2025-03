Nederlandse darter met bijzondere bijnaam baalt: 'Daar komt hij echt nooit meer van af'

Het zit Marvin van Velzen niet mee. Zijn broertje bedacht ooit als bijnaam voor de Nederlandse darter 'De Kubus' en sindsdien kan Vincent van der Voort bijna niet meer stoppen met lachen als het over Van Velzen (24) gaat. Bij een bezoekje aan de Pro Tour in Hildesheim sprak 'het slachtoffer' met de podcastmaker van Darts Draait Door en die genoot er zienderogen van.

"Ik heb een tijdje met hem zitten praten, echt een topgozer", vertelt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Ik vind het ook mooi hoe hij erin staat. Hij is er niet om te leren, maar wil meteen presteren. Hij legt de lat niet eens heel hoog voor zichzelf, maar hij komt om mee te doen. Dat doet hij goed."

'Hij was niet heel enthousiast'

Tot zover de complimenteuze Van der Voort. Want hij moet toegeven dat hij het met Van Velzen eigenlijk alleen maar over de geinige bijnaam heeft gehad. "Over De Kubus. Dat hij dat op zijn shirt en zijn flights moet zetten en weet ik het wat", grinnikt de inmiddels gestopte profdarter (49). "Daar was hij niet zo heel enthousiast over. Van die bijnaam komt hij echt nooit meer af."

6-0 van Michael Smith gewonnen

Volgens presentator Damian Vlottes zal Van Velzen niet blij zijn met zijn broertje, die die bijnaam ooit de wereld in slingerde. Voorheen kenden weinig mensen de Nederlandse darter, maar nu hij in januari zijn tourkaart bij de PDC pakte, komt hij regelmatig voorbij op Players Championships en Euro Tours. Zo won in hij Hildesheim met liefst 6-0 van voormalig wereldkampioen Michael Smith.

Verschillende schoenen

Maar ook dat deed 'De Kubus' op bijzondere wijze. Hij liep tijdens het vloertoernooi namelijk op z'n 'gympies'. "Hij had twee verschillende zwarte schoenen bij zich", lachte Van der Voort in de podcast na het zien van het komische tafereel. "De Kubus is ook niet heel goed in koffers inpakken."

Beluister de podcast

