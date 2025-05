Nederlandse darter begaat pijnlijke blunder en krijgt meteen passende bijnaam van lachende commentatoren

De Nederlandse darter Danny van Trijp kan wel door de grond zakken nadat een pijnlijke blunder van hem woensdag werd vastgelegd door een camera. Hij vertegenwoordigt samen met Jimmy van Schie Nederland tijdens de Modus Super Series en gaat viraal in de dartswereld na een komische valpartij.

Zijn partner Van Schie kan zijn lachen niet bedwingen nadat hij Van Trijp overeind heeft geholpen. Die viel van het podium na een uitstekende finish. Met het uitgooien van 137 via triple 19 en twee keer tops pakte Nederland na een 2-0 achterstand de eerste leg. Ook de tegenstanders moesten lachen.

Wat gebeurde er?

Xanti Van den Bergh, het jongere broertje van de Belgische topdarter Dimitri, kon niet al te afgeleid raken, want hij mocht na de flater van Van Trijp beginnen aan de vierde leg. Hij kreeg ook nauwelijks mee wat er achter hem gebeurde. Na de 137-finish van Van Trijp liep hij terug naar zijn plek, gaf Van Schie een handje en draaide zich weer om naar het bord.

Komische valpartij

Blind schuifelde Van Trijp naar achteren, zonder te voelen waar het podium ophield. Zijn voeten verloren de ondergrond en neer ging de Nederlander. Overigens zonder al te veel schade, want de 'afgrond' was niet al te diep. Hij werd overeind geholpen door Van Schie, die vervolgens in zijn vuistje moest lachen. De andere Belg, Brian Raman, hield zijn gezicht ook niet in de plooi.

Passende bijnaam

Van Trijp hield uit schaamte voor zijn actie zijn hand voor zijn gezicht, waarschijnlijk ook omdat hij wist dat de video viraal zou gaan. De Engelse commentatoren waren er als de kippen bij om de Nederlander een passende bijnaam te geven: "Danny van Trip!", riepen ze lachend uit. Trip betekent in het Nederlands struikelen.

DANNY VAN TRIP!!!!😂😂



The Dutchman has just FALLEN OFF THE STAGE after pinning a 137 Checkout!😱 pic.twitter.com/aVziZhkjpR — MODUS Super Series (@MSSdarts) May 7, 2025

