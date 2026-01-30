Jimmy van Schie mag zich inmiddels écht profdarter noemen. Vrijdag debuteerde hij bij de PDC op zijn eerste grote toernooi, de Winmau World Masters. Na een spectaculair begin droop ook deze Nederlander af.

Van Schie pakte begin januari eindelijk zijn tourkaart bij de PDC, een maand eerder werd hij wereldkampioen bij de WDF. Die supervorm trok hij door op het kwalificatietoernooi van de Winmau World Masters, waar hij indruk maakte met overwinningen op Ritchie Edhouse, Richard Veenstra en Scott Williams. Het zorgde ervoor dat Van Schie voor het eerst onder de klanken van het nummer Not so Bad van kaos op mocht komen bij de PDC.

Magistrale start

Van zenuwen had Van Schie weinig last in het begin. De boomlange Nederlander speerde er gelijk een 180 in bij zijn allereerste beurt. Zes pijlen later stond hij op dubbel-18, die er in één pijl in ging. Een onvervalste tiendarter dus. Wat een start. Toch ging de eerste set naar zijn tegenstander Ross Smith, die hem ook begon. Smudger repareerde de opgelopen schade snel en kwam met 1-0 voor.

VAN SCHIE EQUALISES!



Set darts missed by both in this deciding leg, but Jimmy van Schie capitalises to level the affair at one set apiece!



Spannend slot

Na een zenuwachtige tweede set maakte Van Schie er 1-1 van. De Nederlander kwam goed weg, want zijn tegenstander miste twee setpijlen. Toch kwam de wereldkampioen van de WDF alsnog op achterstand. Set 3 verliep namelijk exact hetzelfde als de eerste; Van Schie brak, waarna Smith twee legs op rij pakte. Dus stond de Nederlander met de rug tegen de muur.

Hij begon nog goed door meteen zijn eigen leg te houden. Smith kwam langszij waardoor er weer een beslissende leg kwam. Daarin kende de Nederlander veel pech; Van Schie gooide op het ijzer van de bullseye om op 2-2 in sets te komen. Smith miste daarna twee wedstrijdpijlen, waarna Van Schie nog een kans kreeg. Die gingen er opnieuw niet in. Dat was hem fataal, want bij de vijfde matchdart klaarde de nummer 16 van de wereld de klus.

Nederlanders er een voor een uit

Dus zit ook voor de vijfde Nederlander de Winmau World Masters er al na één ronde op. Op donderdag verloren Michael van Gerwen, Wessel Nijman, Jermaine Wattimena en Niels Zonneveld al. Alleen Gian van Veen ging door. Vrijdag komt Danny Noppert nog in actie.

Van Schie mag ondanks de uitschakeling 5000 pond bijschrijven op zijn vers geopende PDC-rekening. Daardoor is hij de gedeelde nummer 96 van de wereld. De Nederlander heeft twee jaar de tijd om bij de beste 64 te komen, anders verliest hij zijn tourkaart.