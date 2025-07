Gian van Veen ging in de kwartfinale van de World Matchplay ten onder tegen James Wade. Tegenover Sportnieuws vertelde de Nederlander dat hij het erg lastig had met de Engelsman en dat hij het moeilijk vond om aan te haken in de wedstrijd. Ook liet hij zijn licht schijnen op de uitspraken van Wade over Van Veen.

"Het is niet anders", luidt de eerste conclusie van Van Veen tegenover Sportnieuws. "Het was een beetje een gekke wedstrijd gisteren. Ik kwam voor, maar hij miste heel veel kansen. Scorend was hij al beter en daarna pakte hij zijn kansen wel, waardoor hij ruim uitliep. Dat had eigenlijk nog veel ruimer kunnen zijn, maar ik heb er in ieder geval een leuke wedstrijd van kunnen maken. Ik heb mezelf terug de wedstrijd ingeknokt en daar kan ik positief op terugkijken."

Van Veen vindt het toch jammer dat hij zijn niveau niet aan kon tikken tegen de routinier. "Ik kon maar niet aanhaken en dan is het heel eenzaam als je daar op dat podium staat. Hoe mooi het ook is om daar te staan, maar als je acht legs op rij verliest, dat is geen fijn gevoel."

Slordigere Wade

Later in de wedstrijd was te zien dat Wade wat slordiger werd, maar dat zag Van Veen niet gebeuren. "Nee, ik heb daar niks van meegekregen. Wade doet zo veel tijdens een wedstrijd. Ook als hij naar het bord loopt, dan wacht hij weer een keer. En als hij een keer een finish gooit extra hard juichen. Ik had me voorgenomen om helemaal niet op hem te letten en dat is ook gelukt. Ik heb geen last gehad van zijn spelletjes. Maar je merkte wel dat hij wat kwetsbaarder werd."

In de laatste leg kreeg Van Veen wel nog hoop. "Je hebt natuurlijk altijd de hoop dat hij mist. Ik gooi daarna 180, maar hij staat op tops. Dan ga je er niet vanuit dat hij mist. Die mist hij dan wel en dan denk je, die dubbel tien gaat er wel in. Die valt er ook naast. Dan denk je toch misschien kan het nog wel, maar dan gooit hij hem met die laatste toch. Dan heb ik liever dat hij hem er direct ingooit, want nu heb je nog een klein beetje hoop."

Uitspraken Wade

Wade was op de persconferentie na de wedstrijd niet per se positief over Van Veen. Zo noemde hij hem 'that guy' in plaats van bij zijn naam en hij zei dat hij niet bij de beste talenten van de wereld hoorde. Van Veen zit daar niet mee. "Ik vind James een prima gozer, maar het is ook niet mijn beste vriend. Het is niet dat ik er wakker van lig wat hij over mij vindt. Het is een prima gozer, maar het blijft een beetje een aparte. Ik zou zoiets niet direct over mijn tegenstander zeggen op de persconferentie. Zeker niet als je net hebt gewonnen, maar hij wel. Beetje apart wel."