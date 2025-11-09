Ongelofelijk maar waar: Gian van Veen is twee uit twee op de Grand Slam of Darts in zijn loodzware groep, maar de Nederlandse topdarter is nog altijd niet zeker van de knock-outfase. De kersvers Europees kampioen maakte wel vreselijk veel indruk in zijn wedstrijd tegen landgenoot Wessel Nijman. De Grand Slam kende zondagmiddag al flinke verrassingen.

In de poulefase zijn er ultrakorte wedstrijden, waardoor verrassingen op de loer liggen. Zo was het zondagmiddag na twee potjes al klaar met Martin Lukeman, de verliezend finalist van vorig jaar. Hij beleeft een dramatisch jaar na dat hoogtepunt en speelt dus tegen Chris Dobey nergens meer om. Het doek viel zondag ook al voor James Wade én Jonny Clayton, de nummers vijf en zes van de wereld. Zij liggen al uit het toernooi. De Nederlanders doen het vooralsnog een stuk beter in Wolverhampton.

Jurjen van der Velde

Van der Velde verloor zijn eerste wedstrijd op de Grand Slam of Darts van Chris Dobey en nam het in de tweede op tegen Marin Lukeman. Al snel werd duidelijk dat er veel kansen lagen voor de jonge Nederlander, want hij wist Lukeman razendsnel te breken. Vervolgens werd Van der Velde echter zelf ook gebroken, waardoor de twee weer gelijk opgingen.

De Nederlander kreeg een aantal pijlen voor de wedstrijd, maar uiteindelijk kwam er een 4-4 stand en dus een beslissende negende leg. Die mocht Lukeman beginnen, maar werd gewonnen door Van der Velde. De Nederlander bleef rustig en trok uiteindelijk met een mooie 64-finish de wedstrijd alsnog over de streep. Hij moet in de laatste groepswedstrijd een rechtstreekse shoot-out van Damon Heta winnen om door te gaan.

Danny Noppert

Danny Noppert won zijn eerste groepswedstrijd van de Duitser Lukas Wenig en dus was de tweede groepswedstrijd cruciaal. Bij winst was Noppert door naar de volgende ronde. Cameron Crabtree was de tegenstander in het tweede duel en de twee gingen gelijk op. Tot een 4-4 stand hielden de spelers hun eigen legs en daardoor kwam er een beslissende negende leg.

Daar had Noppert net het betere van het spel, waardoor hij de partij met 5-4 won. The Freeze is door die zege zeker van de volgende ronde in de Grand Slam of Darts. Jonny Clayton, de laatste tegenstander van Noppert, is nu officieel uitgeschakeld. Voor Noppert staat er echter nog wel wat op het spel, want hij kan groepswinst veiligstellen en daarmee een bonus van 3500 pond.

Van Veen vs Nijman

Nijman en Van Veen gingen gelijk op in het enige Nederlandse onderonsje van de dag. Beide heren wisten de ander in het begin van de wedstrijd te breken, maar het was Van Veen die uiteindelijk op 4-3 voorsprong kwam. Die voorsprong hield hij vast, want daarna brak hij Nijman in zijn eigen leg om de 5-3 overwinning te pakken. Hij deed dat met liefst zeven keer 180 en een gemiddelde van liefst boven de 107.

Van Veen is nog niet honderd procent zeker van de volgende ronde, maar het kan bijna niet meer mis. Nijman moet tegen Ashton winnen om kans te maken op de volgende ronde.

Prijzengeld

De overwinning op de Grand Slam of Darts kan een darter een hoop financieel gewin opleveren. Zo staat er voor de winnaar een bedrag van ruim 170.000 euro klaar en krijg je al bijna 15.000 euro als je de tweede ronde van het toernooi haalt. In totaal is de prijzenpot gevuld met om en nabij de 750.000 euro.