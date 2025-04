Nog twee Nederlanders over bij Euro Tour in Riesa, waaronder Raymond van Barneveld met zijn oude pijltjes

Raymond van Barneveld heeft in de tweede ronde van het Euro Tour-toernooi International Darts Open in Riesa gewonnen van Jonny Clayton. In de SACHSENarena werd het 6-2 voor de veteraan.

Clayton, die vooral in het coronajaar 2021 topprestaties leverde, had een offday tegen vijfvoudig wereldkampioen Van Barneveld. Zijn gemiddelde lag na vijf legs onder de tachtig, zodat Barney zelf niet zoveel geks hoefde te doen om op 4-1 te komen. En op 5-2 pakte hij nogmaals een leg die de Welshman was begonnen: 6-2.

Zondag speelt Van Barneveld in de derde ronde tegen Karel Sedláček.

Pijltjes van Barney

Raymond van Barneveld is de laatste tijd op zoek naar het ideale pijlensetje. In de aanloop naar het WK darts 2024 dacht de Haagse dartskampioen nog het ideale setje te hebben gevonden. Hij gaf hoog op van het meteriaal en reisde blakend van het zelfvertrouwen af naar Londen voor het WK. Daar droop hij af tegen de toen doorbrekende Luke Littler. En sindsdien is de zoektocht naar het Gouden Setje weer doorgegaan.

BARNEY CRUISES THROUGH!



Raymond van Barneveld produces another great display of darts here in Riesa, and cruises through to Sunday afternoon's action with a 6-2 victory over Jonny Clayton!



Na de eerste ronde in Riese zei Barney dit: "Ik ben al even op zoek naar het juiste setje pijlen. Vorige week gooide ik tijdens een demonstratiewedstrijd tegen Phil Taylor in Leicester nog eens met mijn oude pijlen en dat ging enorm goed. Daarom besloot ik het erop te wagen om ze ook voor dit toernooi te gebruiken."

Nederlanders

Dirk van Duivenbode verloor van Luke Humphries, invaller Richard Veenstra (hij verving Michael van Gerwen) ging ten onder tegen Andrew Gilding en Gian van Veen redde het in de slotpot niet tegen Josh Rock. Check hieronder de uitslagen. Wessel Nijman redde het in de middagsessie wel. Hij en Barney zijn de enige twee Nederlanders in de derde ronde.

Wat is International Darts Open?

Het International Darts Open klinkt imposant, maar feitelijk is het weinig meer dan het derde toernooi in de reeks die de PDC organiseert onder de naam Euro Tour. In 2025 worden er 14 Euro Tour-evenementen gehouden in diverse Europese steden. Uiteindelijk wordt er een top 32 opgesteld en die darters mogen meedoen aan het EK darts.

Zaterdag overleefde Dany Noppert de middagsessie niet. Hij bleef in de tweede ronde steken tegen Karel Sedlacek: 6-4. Wessel Nijman keert wel terug op de slotdag, zondag, na zijn zege op Chris Dobey: 6-3. Bekijk hieronder de uitslagen.

Uitslagen International Darts Open in Riesa

Cameron Menzies 6-5 James Wade

Karel Sedlacek 6-4 Danny Noppert

Ross Smith 6-2 Ricardo Pietreczko

Damon Heta 6-2 Mario Vandenbogaerde

Wessel Nijman 6-3 Chris Dobey

Stephen Bunting 6-4 Darius Labanauskas

Dave Chisnall 6-2 Luke Woodhouse

Avondsessie:

Dimitri Van den Bergh 6-4 Thibault Tricole

Raymond van Barneveld 6-2 Jonny Clayton

Gerwyn Price 6-4 Mike De Decker

Luke Humphries 6-1 Dirk van Duijvenbode

Andrew Gilding 6-0 Richard Veenstra

Peter Wright 6-5 Ritchie Edhouse

Nathan Aspinall 6-1 Joe Cullen

Josh Rock 6-4 Gian van Veen

Martin Schindler Bye na terugtrekking Rob Cross