'Onderdanige' Michael van Gerwen zorgt voor verbazing: 'Hij heeft langzamerhand wel een probleem'

Topdarter Michael van Gerwen gooit al een paar weken ondermaats, ziet Vincent van der Voort. De voormalig profdarter is geschrokken van zijn niveau en beleving, zegt hij in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Hij heeft zo langzamerhand wel een probleem."

Van der Voort weet ook direct de vinger op de zere plek te leggen: "Er staat niet iemand die met een over-mijn-lijk-mentaliteit het podium opstormt en die met een bepaalde agressie speelt, om te laten zien dat-ie er nog steeds is. Het is allemaal een beetje plichtmatig."

Zoveelste domper voor Michael van Gerwen: pijnlijke nederlaag tegen darter zonder tourcard Michael van Gerwen had het zwaar in de tweede ronde van het Euro Tour-evenement Belgian Darts Open. Hij verloor van de Kroaat Boris Krcmar, die geen PDC-tourcard heeft: 6-4. Twee jaar terug schopte Van Gerwen het bij dit evenement nog tot de finale.

Van Gerwen verloor bij de Euro Tour in België van Boris Krcmar en was een paar dagen eerder niet opgewassen tegen Luke Littler in de Premier League Darts. Van der Voort is van mening dat er een andere versie van Mighty Mike op het podium staat ten opzichte van een paar jaar geleden en heeft dat ook tegen hem gezegd.

'Vroeger was het een stuiterbal'

"Het gaat erom met welke beleving en met welke intensiteit je speelt", stelt Van der Voort. Maar de nummer drie van de wereld voelde dat 'niet zo'. "Dat kan natuurlijk: hoe iemand overkomt op televisie en je eigen gevoel, hoeft niet met elkaar overeen te komen. Daarom zeg ik ook tegen hem: dan moet je jezelf een keer terugkijken op tv. Vroeger was het een stuiterbal op het podium."

Raymond van Barneveld wijst probleem aan bij worstelende Van Gerwen: 'Dat is niet des Michaels' Michael van Gerwen was een tijdlang de grote baas bij de PDC. Geen toernooi ging voorbij, of hij won hem. Van die dominantie is de laatste seizoenen weinig over, nog maar zelden wint de Nederlander een major. Collega Raymond van Barneveld maakt zich zorgen, maar houdt ook hoop.

Presentator Damian Vlottes vult aan: "Het was ook intimiderend voor zijn tegenstander." Volgens Van der Voort is het nu allemaal 'een beetje timide' en 'onderdanig'. "Als er iemand niet onderdanig is, is hij het wel. Dat verbaasde mij gewoon. Er zit geen agressie in en dat heeft zijn spel gewoon nodig. Zijn tegenstander op willen vreten, dat mis ik gewoon bij hem."

Van der Voort wil daarbij wel iets benadrukken. "Je hebt met je gezin te maken, met de kalender. Het is allemaal lekker makkelijk om hier achterover uit een studiootje even lekker wat te vertellen, maar hij moet het wel doen. Het is hier lekker makkelijk praten."

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door bespreken Vincent van der Voort en Damian Vlottes onder meer de ongenaakbaarheid van Luke Littler, de sportieve problemen van Michael van Gerwen en de enorme schuld van darticoon Mervyn King. Verder beantwoordt Van der Voort weer enkele lastige dilemma's en vertelt hij een hilarische anekdote. Beluister hieronder de podcast of check in via Spotify.