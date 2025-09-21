Michael van Gerwen is op de finaledag van de Hungarian Darts Trophy vroegtijdig uitgeschakeld. De drievoudig wereldkampioen leed zondag een onnodige nederlaag tegen landgenoot Danny Noppert.

Van Gerwen en Noppert kwamen tijdens de tweede partij van de middag in actie en maakten er een spektakel van. Na twee legs stonden de landgenoten allebei meer dan 110 gemiddeld te gooien. Noppert speelde goed, maar het was Van Gerwen die de voorsprong pakte. Met twee knappe finishes (78 en 100) was hij super sterk op de dubbels.

The Freeze bleef scorend sterk en knokte zich terug naar 2-2. In de vijfde leg liet Mighy Mike kansen liggen en daar profiteerde Noppert van, waardoor hij de voorsprong kon pakken. Die behield hij overigens niet, want het ging over en weer. Een heerlijke 124-finish zorgde voor een nieuwe voorsprong voor Van Gerwen, maar in de laatste leg liet hij vier matchdarts liggen, waardoor Noppert er met de winst vandoor ging.

Vervolgens was het de beurt aan Van Barneveld. Hij had geen makkelijke loting, want Price verkeert in een uitstekende vorm. Dat was terug te zien, want vanaf de eerste pijl was de Welshman de betere speler. Hij was scorend veel beter dan de Nederlander en trok de partij relatief eenvoudig naar zich toe: 6-2.

Uitslagen en programma ronde 3

Chris Dobey - Cameron Menzies 6-5

Michael van Gerwen - Danny Noppert 5-6

Gerwyn Price - Raymond van Barneveld 6-2

Luke Littler - Martin Schindler 6-2

James Wade - Kim Huybrechts

Thibault Tricole - Josh Rock

Rob Cross - Niko Springer

Luke Humphries - Mike De Decker

Horrorstart

De Hungarian Darts Trophy is niet helemaal het toernooi van de Nederlanders. Op vrijdag vlogen er met Wessel Nijman, Dirk van Duijvenbode, Jermaine Wattimena en Gian van Veen maar liefst vier Nederlanders uit.

Raymond van Barneveld steelt de show

Alleen Van Barneveld en Veenstra gingen door naar de zaterdag. Veenstra ging toen onderuit tegen Price, terwijl Barney met een geweldig gemiddelde (107.97) Dave Chisnall overklaste. Noppert was nipt te sterk voor de Welshman Robert Owen en Michael van Gerwen versloeg Mathhew Dennant.