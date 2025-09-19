De Hungarian Darts Trophy is op een fiasco uitgedraaid voor veel Nederlanders. Wessel Nijman, Dirk van Duijvenbode, Jermaine Wattimena en Gian van Veen moeten al naar huis. Raymond van Barneveld en Richard Veenstra keren in het weekend wel terug. Check de uitslagen onderin.

Tijdens de Hungarian Darts Trophy trof Nijmande Schot Darren Beveridge in de eerste wedstrijd. De Schot staat 78e op de PDC-rankings en dus leek de uitdaging te doen voor Nijman. Toch had de Nederlander het in de openingsfase van de wedstrijd al erg moeilijk.

Binnen de eerste vier legs stond Nijman al met 4-0 achter tegen een ontketende Beveridge. De Schot gooide ijzersterk en miste zelden een dubbel. Nijman kwam nog wat terug, maar meer dan twee legs pakte de darter op Uitgeest niet. Voor hem zit het EuroTour-tournooi in Boedapest er dus al op.

ICE COLD STUNS NIJMAN!



Darren Beveridge breaks new ground in Budapest, capitalising on a below-par performance from Wessel Nijman to beat the Dutchman 6-2 - winning his first game on the European Tour!





Dirk van Duijvenbode

Van Duijvenbode trof ook een tegenstander die een stuk onder hem op de PDC-ranking stond. Ook de Nederlander is niet in zijn beste vorm na vroege nederlagen op de Players Championship 26 en 27. Toch leek Bissell een horde die te doen was voor Van Duijvenbode. Van zijn laatste zes partijen wist de Engelsman er slechts één te winnen.

Toch had ook Van Duijvenbode het tegen Bissell lastig. Beide heren blonken niet uit in het behouden van de eigen legs. Van de elf legs die er gespeeld werden er slechts vijf gepakt door degene die hem begon. Van Duijvenbode kwam in eerste instantie voor, maar richting het eind verloor hij het initiatief in de wedstrijd. Bissell gaf het daarna niet meer uit handen. Hij pakte met 5-6 een nipte zege en dus is ook voor Van Duijvenbode de Hungarian Darts Masters na één ronde alweer voorbij.

BISSELL UPSETS DIRK!



More drama in Hungary!



In a last leg decider, Dirk van Duijvenbode misses TWO big numbers with 60 left - leaving Tom Bissell to clean up and win his first game on the European Tour!





Uitslagen van vrijdag

Matthew Dennant 6-4 Andrew Gilding

Cameron Menzies 6-1 Nandor Pres

Ryan Joyce 6-2 Ritchie Edhouse

Ricardo Pietreczko 6-1 Jim Williams

Kim Huybrechts 6-2 Andreas Hyllgaardhus

Luke Woodhouse 6-4 Andras Borbely

Darren Beveridge 6-2 Wessel Nijman

Tom Bissell 6-5 Dirk van Duijvenbode



Thibault Tricole 6-5 Jermaine Wattimena

Rob Owen 6-5 Ryan Searle

Daryl Gurney 6-1 Leon Weber

Raymond van Barneveld 6-2 Nandor Major

Richard Veenstra 6-3 Cam Crabtree

Joe Cullen 6-5 Lukas Wenig

Niko Springer 6-3 Gian van Veen

Nathan Aspinall v Levente Sarai 6-0

Michael van Gerwen

De geplaatste spelers mogen de openingsronde overslaan. Michael van Gerwen is er een van hen. Hij komt zaterdag in actie tegen Matthew Dennant. Afgelopen weekend zegevierde Mighty Mike bij de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Dat was een onverwachte zegetocht, na maandenlang ploeteren. Hij versloeg onder meer Luke Humphries en, in de finale, Luke Littler.