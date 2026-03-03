Danny Noppert houdt zijn gezin bewust zo veel mogelijk buiten de schijnwerpers. De Nederlandse topdarter heeft een druk leven thuis, met twee jonge kinderen en een vriendin. In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door geeft hij een zeldzaam inkijkje in zijn privéleven. "Het wordt steeds moeilijker om thuis weg te gaan."

De 35-jarige Noppert en zijn gezin kiezen er bewust voor om zijn geliefde en kinderen buiten de aandacht te houden. "Dat houden we liever zo en ik snap het ook wel van haar (zijn partner, red.). Die wil ook niet over straat lopen, dat iedereen haar kent als 'de vrouw van'. Ik kies er ook voor om op sociale media geen foto van mijn kinderen te gooien. Ik kies voor mezelf", zegt Noppert openhartig.

'Ik zie het nu nog niet zitten'

Zodoende is en blijft er weinig bekend over het privéleven van één van de beste Nederlandse darters ter wereld. Zoontje Jente van vier is echter voornemens om zijn vader flink te gaan supporten als hij wat ouder is, zo vertelt Noppert in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Daar vraagt hij nu al om, om mee te gaan. Ik zie het nu ook nog niet zitten dat ze meegaan. De kinderen zijn nog jong, die hebben hun moeder nodig om hen heen. Misschien neem ik een keer alleen mijn zoon mee."

'Pruillipje voor het raam'

Maar voorlopig nog niet, want kinderen moeten ook aan regels van de PDC voldoen en moeten een bepaalde leeftijd zijn om de ingooiruimte van 'papa' bijvoorbeeld mee in te mogen. Noppert vertelt dat hij het 'steeds moeilijker' vindt om thuis weg te gaan bij zijn gezin. "Hij heeft er ook steeds meer moeite mee als ik wegga. Dan staat hij met een pruillipje voor het raam te zwaaien naar mij. Dan doet het wat meer pijn om weg te gaan."

'Je mist een hoop'

Co-host van de podcast Vincent van der Voort herkent dat gevoel en noemt het 'de andere kant' van de roem en het leven van een topdarter. "Ik heb ook het afzwemmen en veel sportwedstrijden van mijn zoon gemist. Je mist een hoop. Ik heb vier/vijf jaar van zijn verhaardagen gemist, was ik er niet bij omdat dat altijd tijdens de Players Championship Finals was.Voor hem was dat moeilijk. Hij hoopte dat ik verloor, want dan kwam ik weer naar huis."

'Hij is geen fan van mij'

Noppert ziet dat bij zijn zoontje nu ook gebeuren. "Die hoopt ook dat ik verlies. Hij wordt boos als ik win, want dan kom ik nog niet naar huis. Hij is nu ook geen fan van mij", lacht Noppert. "Dat ze dat soort dingen nu al snappen... Die tijd zal ook wel weer omdraaien." Dat beaamt Van der Voort: "Er komt een tijd dat ze juist heel fanatiek voor jou worden."

Vriendin Danny Noppert

De vriendin van Noppert ging en gaat nog af en toe mee naar het darts, maar de laatste jaren zelden meer. "Het is ook niet heel leuk om mee te gaan naar het darten, dat heeft ze ook gezegd", vertelt Danny Noppert. "Dan zijn we er 3,5 van tevoren en ben ik aan het ingooien en zit zij er maar. Je kunt het beter op televisie kijken, ik ben toch alleen maar met mezelf bezig dan."

