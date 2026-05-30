Het leek een doodnormale middagsessie op de Euro Tour te worden in Kiel, totdat het ineens misging. Luke Woodhouse en Andrew Gilding werden door scheidsrechter en caller Owen Binks van het podium gestuurd vanwege een onderbreking om de veiligheid te garanderen.

Het stond 5-2 voor Woodhouse en er leek geen vuiltje aan de lucht voor de 37-jarige Engelsman. Gilding, die een dag eerder nog Jeffrey de Zwaan uitschakelde, was niet opgewassen tegen het goede spel van zijn landgenoot en lang leek het allemaal niet meer te duren.

Brandalarm

Dat was echter buiten het brandalarm gerekend in Kiel. Terwijl Woodhouse aanlegde om nog 260 punten weg te gooien, begon een Duitse stem te praten door de hal. De Engelsman stapte daardoor terug en scheidsrechter Binks kreeg te horen wat er aan de aan de hand was. Het brandalarm was afgegaan en dus werden beide spelers van het podium gestuurd, evenals de scheidsrechter en de schrijvers.

Al snel werd duidelijk dat het om een vals alarm ging, maar dat betekende niet dat de wedstrijd snel hervat kon worden. De veiligheidsinstanties controleerden of alles klopte en of het wel degelijk om een vals alarm ging. Na ongeveer twintig minuten wachten ging de muziek weer aan in de zaal en kon het spel hervat worden. Daarin deed Woodhouse wat ie moest doen en trok hij de partij over de streep.

Nederlanders aan de oche

Verder was het een goede middagsessie, die door bovenstaand incident wat uitliep, voor de Nederlanders. Een in topvorm verkerende Wessel Nijman hield geen spaan heel van de Pool Krzysztof Ratajski en Jimmy van Schie bekroonde zijn debuut op de Euro Tour met een tweede zege. Ex-Grand Prix-winnaar Mike De Decker was daarvan het slachtoffer. Dirk van Duijvenbode verloor wel. Zijn dubbels lieten hem in de steek tegen Ryan Searle. Jermaine Wattimena ging in de laatste partij van de middag hard onderuit tegen publiekslieveling Justin Hood.

Programma/uitslagen middagsessie Baltic Sea Darts Open:

Wessel Nijman - Krzysztof Ratajski 6-1

Luke Woodhouse - Andrew Gilding 6-3

Mike De Decker - Jimmy van Schie 1-6

Daryl Gurney - Ricky Evans 3-6

Damon Heta - Karel Sedlacek 6-4

Ryan Searle - Dirk van Duijvenbode 6-4

Dave Chisnall - Joe Cullen 6-4

Jermaine Wattimena - Justin Hood 1-6



