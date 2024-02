Oude garde in dartssport kijkt met jaloezie naar huidige sterren: 'Ben tien jaar te vroeg geboren'

Scott Mitchell kijkt met trots en ook een klein beetje jaloezie naar de huidige generatie darters. De voormalig wereldkampioen bij de BDO pakte zelf donderdag de zege in de eerste ronde van het WK voor senioren, maar hij vindt het prachtig om te zien hoe veel aandacht de huidige darters krijgen.

"Wat we nu meemaken is ongezien", vertelt Mitchell over de huidige aandacht voor de dartssport. "Het Luke Litter-effect is geweldig, plots zijn er heel veel mensen in onze sport geïnteresseerd die we anders nooit hadden kunnen bereiken. Het succes van zo'n jonge kerel spreekt de mensen aan. Zelfs mijn dochter stuurt me regelmatig berichten met 'Oh my god' als hij weer eens een geweldige prestatie heeft neergezet."

'Te vroeg geboren'

Mitchell pakte zelf in het verleden ook genoeg successen. Hij gooide in de PDC en werd dus wereldkampioen bij de BDO in 2015. Toch had Mitchell liever in deze tijd een darter geweest. "Er is dan ook geen betere tijd om darter te zijn dan nu. De sport krijgt zoveel aandacht in de media, het prijzengeld blijft maar stijgen. Ik ben tien jaar te vroeg geboren", grapt 'Scotty Dog' over de huidige dartswereld.

Senior darts WK

Mitchell neemt dit jaar dus weer deel aan het WK darts voor senioren. In de eerste ronde rekende hij af met Matt Clark, terwijl nu Lisa Ashton wacht in de tweede ronde. Vorig jaar werd het WK voor de senioren gewonnen door oud-PDC-darter Robert Thornton, terwijl Phil Taylor er in de kwartfinales uitvloog.