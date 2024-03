PDC heeft na eindzege Noa-Lynn van Leuven geen zin in discussie over transvrouwen: slotje op post

Noa-Lynn van Leuven won zaterdag het toernooi PDC Women's Series 2 in Wigan. Het was voor de in Heemskerk geboren dartster haar eerste eindzege in de Women's Series. Onderweg naar de titel versloeg ze grote namen als Beau Greaves en Fallon Sherrock.

Van Leuven is een transvrouw. Het valt niet bij iedereen in goede aarde dat Van Leuven meedoet aan toernooien voor vrouwen. Anca Zijlstra, die in Wigan verloor van Van Leuven, wil om die reden niet meer uitkomen voor het Nederlandse vrouwenteam bij WDF-toernooien. Zonder de naam van Van Leuven te noemen, schrijft ze op Facebook dat ze niet met 'een man' in het team wil zitten.

De situatie rondom Van Leuven roept heftige discussies op, die samenhangen met bredere maatschappelijke issues omtrent gender, seksualiteit en de zogeheten woke-ideologie. Op de Facebook-post van Sportnieuws.nl over het besluit van Zijlstra kwamen ruim honderd reacties.

PDC

Dartsbond PDC wist schijnbaar wel wat het te wachten stond, toen ze op X een post gingen plaatsen over Van Leuvens triomf. De admin van het account zette een slotje op de post, zodat er geen reacties mogelijk zijn. Op alle andere tweets van PDC kan wel door iedereen worden gereageerd.

