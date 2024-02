Phil Taylor wil best een oefenpotje darten tegen Luke Littler, maar met een ander format: 'En ik begin'

Phil 'The Power' Taylor is een dartmachine: de Engelsman werd veertien keer wereldkampioen bij de bond PDC. Maar het is nu 'power off' bij de levende legende. Na zijn verlies bij het WK darts voor senioren gaat hij nooit meer meedoen aan competities.

De 63-jarige Taylor zwaaide na het WK darts 2018 af als profdarter, nadat hij de finale verloor van Rob Cross. De jaren daarna hield hij zich aan zijn woord. Wel besloot hij in 2022 nog mee te doen aan het WK voor senioren, maar na enkele ongelukkige optredens kapt hij daar nu ook mee. Dit wordt dus welbeschouwd zijn tweede pensioen.

Demopotjes

Toch staat hij nog wel open voor geinige demonstratiepotjes. Voor zowel actieve als gepensioneerde darters zijn demo's makkelijke en plezierige manieren om wat extra inkomsten te pakken. Een demopotje tegen pakweg Raymond van Barneveld of Michael van Gerwen ligt dan voor de hand, maar The Power heeft een nieuweling op het oog: Luke Littler.

In een interview met TalkSport kreeg de dartkoning de vraag of hij weleen tegen Luke the Nuke zou willen spelen. "Nou, eigenlijk niet nee", zei Taylor. "Ik wil als ik eerlijk ben niet tegen hem spelen! Misschien wel in een demonstratiepotje. Dan spelen we één leg die over 301 punten gaat. En ik mag beginnen!"

⚡️Taylor to call time with Seniors Swansong ⚡️@PhilTaylor is set to call time on a glistening career by hanging up the darts at the end of 2024.



The greatest of all time has committed to one more year on the World Seniors Darts Tour before stepping into retirement 👏



Full… pic.twitter.com/ReO2Tvk8ER — World Seniors Darts (@SeniorsDarts) November 20, 2023

Luke the Nuke

Littler is eerder in 2024 zeventien jaar geworden. Hij debuteerde eind 2023 bij het WK darts, toen nog als zestienjarige, en bereikte de finale, die hij verloor van Luke Humphries. Sindsdien behoort hij tot de top van de dartswereld, want ook in de evenementen daarna versloeg hij diverse topspelers. Hij won bijvoorbeeld de Bahrein Darts Masters.