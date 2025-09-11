De Premier League Darts doet in 2026 voor het eerst België aan. De PDC heeft de speelsteden bekendgemaakt waar de topdarters van februari tot en met mei strijden om de titel en meer dan een miljoen pond aan prijzengeld. Rotterdam Ahoy staat er als enige Nederlandse locatie ook weer gewoon tussen.

Het invitatietoernooi begint op donderdag 5 februari 2026 in Newcastle en gaat dan wekelijks naar een andere stad. Het overgrote deel ligt nog altijd in Groot-Brittannië en Ierland, met alleen Antwerpen, Rotterdam en Berlijn als 'Europese' steden. De deelnemers aan de Premier League 2026 worden traditiegetrouw na het WK darts bekendgemaakt.

Michael van Gerwen al zeker

De AFAS Dome in Antwerpen is gastheer van de tweede speelronde (12 februari) van de nieuwe Premier League, terwijl Rotterdam in de tweede helft van het seizoen (16 april) gepland is. De finale-avond is zoals altijd in de O2 Arena in Londen en vindt plaats op 28 mei. De PDC noemt in het bericht al drie deelnemers: Luke Littler, Luke Humphries en gek genoeg ook al Michael van Gerwen.

Mike De Decker?

Dat drietal is 'al zeker' van deelname omdat ze voorlopig niet uit de top-drie van de wereld verdwijnen. Bij de uitnodigingen voor de Premier League is het al jaren 'normaal' dat de top vier van de wereld automatisch toegang heeft. De andere vier plekken worden op voorspraak van zendgemachtigde Sky Sports uitgekozen. Mogelijk dat Mike De Decker, die tot verbazing van veel dartsfans uit de Premier League van 2025 werd gelaten, nu wel zijn debuut kan maken. Zeker nu 'zijn' België een speelstad heeft gekregen.

'We zijn dolblij'

"We zijn dolblij dat het ons gelukt is om de Premier League naar België te brengen in 2026", zegt PDC-baas Matt Porter. "België is al succesvol gebleken in het uitverkopen van Euro Tours de afgelopen jaren en de sport is sterk gegroeid daar. We zijn er nu al zeker van dat het bezoek aan de AFAS Dome weer enorm populair zal zijn." Exeter is zijn plekje in de Premier League kwijt ten opzichte van Antwerpen.

Verhoogd prijzengeld

Het prijzengeld van de Premier League 2026 stijgt met liefst 250.000 pond. Waar er in 2025 nog 1 miljoen pond te vergeven was, is dat in de komende editie 1,25 miljoen pond.