'Michael van Gerwen is weer helemaal terug', dat soort koppen sierden de Nederlandse media na de zege van de topdarter in de tweede ronde van de Euro Tour in Praag. De Nederlander liet weer een schim van zijn topniveau zien door Mike De Decker met bijna 113 gemiddeld naar huis te sturen. Maar goede vriend en ex-prof Vincent van der Voort 'stoort zich mateloos' aan dat soort teksten.

Die 6-0 zege bleek namelijk nog geen 20 uur later niks waard. Josh Rock stuurde de nummer drie van de wereld met 6-4 naar huis. Van Gerwen kwam tot nog geen 90 gemiddeld. "Die berichtjes storen me mateloos, ik kreeg ze ook van alle kanten", zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Hij heeft één wedstrijd goed gespeeld."

Turbulente periode

Mensen leken in één klap vergeten te zijn dat Van Gerwen al maanden, zo niet twee jaar, worstelt om überhaupt mee te kunnen doen met de top van de wereld. Fysiek had hij al problemen, maar afgelopen voorjaar maakte hij ook nog eens bekend te scheiden van ex-vrouw Daphne. Met alle onzekerheid en geregel dat daar bij hoort.

'Dat is het positieve'

"Het was fantastisch en het positieve is dat dit er dus ook nog in zit", blikt Van der Voort terug op die ene goede wedstrijd van Van Gerwen. "Maar nu moet hij het een keer een heel toernooi doen. Ik weet ook wel dat je niet een heel toernooi 113 gemiddeld kan gooien, maar zijn volgende wedstrijd was 90 gemiddeld, 23 punten lager. Hij kan zich dan voor één wedstrijd opladen omdat het een week eerder heel slecht was. Maar nu moet hij zorgen dat hij dat weer kan opbrengen in de volgende wedstrijd."

Een incident

Volgens Van der Voort wilde Van Gerwen na die slechte week 'heel graag laten zien dat het een incident was'. "Dat lukt hem dan dit keer extreem goed. Maar dan krijg je dus meteen te horen dat hij weer terug is. Van hem zelf hoor je dat niet hoor, maar je ziet die ontlading na afloop. Die had hij een paar jaar geleden niet gehad."

'Dat is die honger

Tegen latere finalist Rock was het in de derde ronde 'qua alles een stuk minder', vindt Van der Voort. "Zijn tempo, zijn uitstraling... alles. Hoe kan hij dit nog omdraaien richting Amsterdam? Het is een groot stuk mentaal en dat is sneller om te draaien dan als het vorm is. Hij moet zichzelf dwingen alles opzij te zetten voor een goed resultaat. Dat is die honger die hij moet hebben en terug moet krijgen. Er is niks anders dan winnen, dat had hij vroeger."

Stukje angst

Van der Voort vraagt zich af of er misschien ook een stukje angst zit bij Van Gerwen. "Dat je zo onzeker wordt na zo'n slecht resultaat, dat je extra adrenaline krijgt omdat je het zo goed wil doen. Want zo kon het niet. Het gaat erom dat hij elke wedstrijd alles moet geven om voor het resultaat te gaan, maar hij moet ook iedereen willen laten zien hoe goed hij is. Vroeger was hij puur entertainment, nu is het zakelijk en hard werken geworden."

Beluister de podcast

Alle ogen zijn deze week gericht op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Maar de Euro Tour in Praag beloofde weinig goeds voor Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld voor eigen publiek. Beiden gingen er pijnlijk af, waardoor er werk aan de winkel is. Al kan Van Barneveld volgens Vincent van der Voort 'toch niet teleurgestelder rondlopen dan nu' en irriteert de ex-prof zich mateloos aan alle hosanna rond Van Gerwen na één goede wedstrijd. Beluister dit en veel meer ins en outs van de dartswereld in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door hieronder, of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.