Het belooft een mooie dag te worden op het WK darts. Op dinsdag 23 december komt Michael van Gerwen 's avonds in actie, maar is ook het middagprogramma om te smullen. Jermaine Wattimena en tweevoudig wereldkampioen Peter Wright staan aan de oche.

Jonny Tata - Ryan Meikle

De middag wordt geopend door Jonny Tata en Ryan Meikle. Nieuw-Zeelander Tata verraste door met liefst 3-0 in sets te winnen van Ritchie Edhouse, de nummer 27 van de wereld. Meikle zette met dezelfde overtuiging de Argentijnse debutant Jesus Salate aan de kant: 3-0. Voor beide spelers is het een uitgelezen kans om de derde ronde te halen.

Daryl Gurney - Callan Rydz

Daryl Gurney (nummer 22 van de wereld) en Callan Rydz (42e) zijn twee darters die weten hoe het is om ver te komen op het WK darts. Rydz stond in 2022 en 2025 in de kwartfinale, Gurney in 2017 en 2021. Laatstgenoemde had in de eerste ronde de nodige moeite met Beau Greaves, maar won uiteindelijk met 3-2. Engelsman Rydz won eenvoudig van Patrik Kovacs: 3-0.

Jermaine Wattimena - Scott Williams

Jermaine Wattimena is inmiddels de nummer negentien van de wereld. In de eerste ronde won de Nederlander moeizaam van de Duitser Dominik Grüllich: 3-2. Zijn tegenstander in de tweede ronde belooft ook geen makkie te worden. Scott Williams is de nummer 36 van de wereld en won zijn eerste wedstrijd eenvoudig van Paolo Nebrida: 3-0. De Engelsman haalde twee jaar geleden zelfs de halve finales in Londen en toen schakelde hij zelfs Michael van Gerwen uit.

Peter Wright - Arno Merk

De middagsessie wordt afgesloten door tweevoudig wereldkampioen Peter Wright. Snakebite zorgt altijd voor een feestje op het podium in Ally Pally, maar behoort al even niet meer tot de echte wereldtop. De Schot is afgezakt naar de 30e plek op de wereldranglijst. Hij neemt het in de tweede ronde op tegen Arno Merk uit Duitsland, die in de eerste ronde van Kim Huybrechts won. Wright versloeg Noa-Lynn van Leuven met 3-0.

