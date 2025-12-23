Callan Rydz boekte een waanzinnige zege op het WK darts. In de tweede ronde versloeg de Engelsman in een zinderende partij Daryl Gurney: 3-2 in sets. Na afloop waren er flinke tranen bij Rydz. En dat waren geen tranen van vreugde...

Bij de partij tussen Rydz en Gurney kwam het aan op een verlenging. Uiteindelijk won The Riot de beslissende set met 5-3 in legs. Vrijwel direct rolden de tranen over de wangen bij Rydz, die werd getroost door Gurney. Achteraf bleek waarom.

'Het is moeilijk om hier te zijn'

Bij aanvang van het interview bij Viaplay stonden de tranen nog in de ogen bij Rydz. "Ik ben blij met de overwinning, maar… ik weet niet. Daryl is een goede vriend, dus het is zwaar. Maar ik ben blij met de overwinning", kreeg Rydz er met moeite uit. "Er speelt veel thuis. Het gaat niet goed met mijn opa, dus het is moeilijk om hier te zijn", sprak Rydz met een brok in zijn keel, terwijl hij zijn tranen wegveegde.

"Ik ga meteen naar huis, meteen naar de familie. Proberen om te genieten van Kerstmis", zei hij. Terug in de studio viel een lange stilte na het zien van het interview. "Heftig, hè", constateerde presentator Koert Westerman. "Ik word er zelf gewoon emotioneel van", gaf analist Jerry Hendriks toe. "Ik ben er even stil van."

Prachtig gebaar Gurney

Na afloop van de partij sprak Gurney de emotionele Rydz toe. The Riot had mooie woorden over voor de Noord-Ier. "Hij is een van de weinige jongens die weet wat met mijn opa aan de hand is", vertelde Rydz op de persconferentie. "Hij stuurt me bijna elke dag een berichtje om te vragen of het goed met hem gaat - ik word er emotioneel van als ik eraan denk."

"Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het publiek was fantastisch. Dit (het WK, red.) is het beste moment om goed te spelen, maar luister, ik ben helemaal van slag. Ik weet niet wat ik moet zeggen", constateerde Rydz.

