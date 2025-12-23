Peter Wright ligt al uit het WK darts voordat Kerstmis is gearriveerd. De ex-wereldkampioen ging dinsdag roemloos ten onder tegen de onbekende Duitser Arno Merk. Vooral de manier waarop Wright verloor, zorgt voor vraagtekens. Hij deed kenmerkende dingen die een groot darter als de Schot onwaardig zijn.

Het liep tegen Merk vanaf de eerste pijlen al niet. En wat doet Wright dan, al jaren? Hij wisselde het ene setje pijlen met het andere af. Hij begon al niet met de pijlen waarmee hij in de eerste ronde van de Nederlandse Noa-Lynn van Leuven won. Hij begon met ander materiaal, maar wisselde al in de eerste set. Merk bleef stoïcijns doorgooien en pakte de ene na de andere leg van de zoekende Schot.

'Waarom doe je dit jezelf aan?'

Ook in de tweede set wisselde Snakebite weer van pijlen. Telkens gooide hij een paar triples, waarna het niveau weer helemaal inzakte. Bij Viaplay wisten de commentatoren en analisten niet wat ze zagen. "Waarom doe je dit jezelf aan?", werd hardop uitgesproken in de studio. Het was sneu om te zien met hoe weinig vertrouwen Wright aan de oche stond. Merk maakte korte metten met de voormalig superster van het darts en won met liefst 3-0 in sets van Wright. De Schot gooide nog geen 80 gemiddeld.

'Schreeuw om hulp'

"Het is een schreeuw om hulp, al dat gewissel. Hij is op zoek naar houvast. Wright moet zich echt zorgen gaan maken, want hij zijn tourkaart komt nu snel in gevaar. Je kan niet anders dan medelijden hebben hebben met Wright, want dit onwaardig voor hem. Au", sloot de Viaplay-commentator af.

Tegen Michael van Gerwen?

De winnaar van de Duitse Superleague, die in de openingswedstrijd van dit WK nog Kim Huybrechts uitschakelde, keert na Kerstmis wél terug in de derde ronde. Daarin treft hij Michael van Gerwen of William O'Connor. De Nederlandse nummer drie van de wereld speelt dinsdagavond tegen de Ier, die indruk maakte in de eerste ronde tegen de Pool Krzysztof Kciuk. Voor Van Gerwen opent de weg zich dus naar de vierde ronde, want Merk maakte ook weer geen onuitwisbare indruk tegen Wright.

