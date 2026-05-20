Pero Ljubic groeide maandag tijdens Players Championship 17 uit tot het lachertje van de dag. De Kroatische darter kwam in de eerste ronde niet verder dan een abominabel gemiddelde van 57.78 en vloog er daarmee kansloos uit tegen Ryan Searle. Ex-profdarter Vincent van der Voort kon zijn ogen niet geloven.

"Die had z'n dag niet", grinnikt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Presentator Damian Vlottes steekt het vuurtje nog wat verder op: "In sommige kroegen zijn er niet eens spelers die daarvoor tekenen." Van der Voort, die het Amateur Darts Circuit (ADC) mede vormgaf, is het daar roerend mee eens. "Bij ons zou je daar niet eens een toernooi mee winnen. Dan krijg je héél vaak op je ballen. Jezus, 57 gemiddeld, dat is echt niet best."

'Dan moet er echt iets met je aan de hand zijn'

De twee vragen zich af hoe zo'n slechte wedstrijd plaats kan vinden bij de PDC. Ter illustratie: Ljubic begon de wedstrijd tegen Searle met scores van 6 en 26 punten. Op de scorekaart zijn beurten van 27, 24, 22 en 30 te zien. Hij kreeg geen pijl op een dubbel, ook omdat Searle bijna vijftig punten hoger (!) qua gemiddelde zat. "Dat noem je onkunde", lacht Van der Voort. "Jezus man, 57! Dan moet er echt iets met je aan de hand zijn."

Zo niet, dan snapt Van der Voort er helemaal niks van. "Als dat niet zo is, dan moet je zeggen dat darts niet je sport is. Dat is echt slecht. 'Niet goed' is 80 of 81 gemiddeld. In de 70, daar moet je je eigenlijk al voor schamen als prof. Maar 57 gemiddeld is tweede divisieniveau ergens lokaal. Dat is verder dan slecht. Hij zal het zelf ook niet goed vinden, neem ik aan. Ik denk dat hij mijn mening deelt."

Niet de eerste keer

Ljubic (48) zou pas echt een probleem hebben als hij van deze prestatie zou zeggen dat hij het nog best aardig vond gaan. "Dan gaat het echt niet goed. Hij zat in ieder geval een paar keer in de 1 en 5. 57 hè?! Jezus", sluit Van der Voort af. Het is niet voor het eerst dat de Kroaat zo in het nieuws komt. Vorig jaar moest hij tot 14 mei wachten op zijn eerste overwinning op Players Championship-toernooien. Alle partijen in de eerste ronde van de vijftien voorgaande toernooien verloor hij toen. Hij is tot het einde van dit jaar in bezit van een PDC-tourkaart.

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door deelt ex-prof Vincent van der Voort mooi privénieuws. Ook bespreekt hij de opmerkelijke stap terug die Raymond van Barneveld zet in de sport. Michael van Gerwen en Gian van Veen worden langs de meetlat gelegd na hun uitschakeling in de Premier League Darts en zo is er nog veel meer te bespreken.

