Jelle Klaasen werd in 2006 wereldkampioen bij de BDO en stond tien jaar later in de halve finale bij de PDC, maar tegenwoordig is de darter niet eens meer actief in het profcircuit. Fysieke problemen hebben Klaasen de laatste jaren ver teruggeworpen. In een openhartig interview geeft de darter zelfs aan dat hij waarschijnlijk snel een punt zal zetten achter zijn loopbaan.

Klaasen verloor afgelopen jaar zijn tourkaart bij de PDC en doet deze week mee aan de Modus Super Series, een toernooi dat enkel online wordt uitgezonden. Daar vertelde de darter openhartig over zijn problemen: "Het is waarschijnlijk mijn laatste keer hier. Ik denk dat het sinds 2017 al bergafwaarts gaat."

"Ik wist toen niet wat er aan de hand is. Ik denk dat veel mensen weten wat er met Jules van Dongen aan de hand is. Bij mij is het waarschijnlijk hetzelfde, alleen heeft hij dystonie in zijn hand en ik heb het in mijn arm", vertelt Klaasen. Dystonie is een bewegingsstoornis waarbij spieren in het lichaam plotseling kunnen samentrekken.

Toekomst onzeker

Dat probleem zorgt ervoor dat de carrière van Klaasen mogelijk snel tot een einde komt: "Het is een worsteling geweest de laatste jaren. Ik wil altijd goed spelen en het is frustrerend als je lichaam niet meewerkt."

"Het maakt niet uit hoeveel ik train, dat verandert het probleem met mijn arm niet. Ik heb medicatie waardoor ik beter speel, maar dit is de laatste keer dat ik het kan nemen. Hopelijk vind ik een goede behandeling iets in de komende maanden, maar anders zal dit waarschijnlijk mijn laatste jaar worden", stelt Klaasen.

Sensationele doorbraak

Het is dit jaar twintig jaar geleden dat Klaasen de dartwereld op zijn kop zette door op het iconische Lakeside de wereldtitel bij de toenmalige BDO te pakken. Hij werd op zijn 21e daarmee de jongste wereldkampioen ooit. Wat het helemaal bijzonder maakte, was dat Klaasen in de finale zijn illustere landgenoot Raymond van Barneveld versloeg.

Het was de verwachting dat dit slechts het begin van de successen van Klaasen zou worden, maar het liep anders. Nog altijd is die titel het hoogtepunt uit zijn carrière. Bij de PDC haalde hij in 2016 wel nog een keer de halve finales van het WK en speelde hij twee keer mee in de Premier League, maar een vaste wereldtopper werd hij mede door de fysieke problemen nooit.

