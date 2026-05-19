Het vloertoernooi op dinsdag is uitgelopen op een werkelijk waar dramatische dag voor de Nederlandse topdarters. Na het succes van maandag, waarop drie landgenoten de halve finale haalden, werden een dag later alle Nederlanders snel uitgeschakeld. Vooral Gian van Veen en Wessel Nijman stelden teleur.

De Nederlandse darters waren dinsdag nog met veel vertrouwen afgereisd naar de speellocatie in het Engelse Leicester. Logisch ook, aangezien de diverse landgenoten het er op maandag zeer goed vanaf brachten. Liefst drie Nederlanders behaalden de halve finale. Uiteindelijk won Luke Humphries door Jermaine Wattimena in de eindstrijd te verslaan. Dinsdag ging het een stuk minder goed.

Dramatische dag

Met de afwezigheid van Michael van Gerwen waren alle ogen vooraf gericht op Wessel Nijman en Gian van Veen. Ook Raymond van Barneveld, die een dag eerder zijn tijdelijke pauze aankondigde en direct verloor, was er op dinsdag niet meer bij. Maar nog voordat het toernooi goed en wel was begonnen, zat die er voor de meeste Nederlanders alweer op.

Van Veen verloor kansloos met 1-6 van de vrij onbekende Joe Hunt, terwijl ook Nijman direct werd uitgeschakeld. De winnaar van vijf vloertoernooien dit jaar moest het afleggen tegen de Belg Mario Vandenbogaerde. Ook Wattimena kon zijn sterke run van een dag eerder geen vervolg geven. Ook de Brabander verloor zijn partij in de eerste ronde, van de grote Duitser Gabriel Clemens. Net als Dirk van Duijvenbode die verloor van Humphries.

Het resultaat was een erg karig aantal Nederlanders dat ver kwam. Danny Noppert verloor immers ook bij de laatste zestien. Daarmee werd Kevin Doets, die onlangs zijn eerste titel bij de PDC ooit pakte, de enige landgenoot in de kwartfinale. Maar ook Doets redde het niet, want hij verloor net aan met 5-6 van Harry Ward. De dag zat er dus al vroeg op voor de Nederlanders.

Focus op dit weekend

En dat terwijl de Nederlanders dit jaar juist nog zo goed bezig waren. Van de achttien vloertoernooien werden er zeven gewonnen door landgenoten. Nijman pakte vijf titels, Doets één, en ook Van Gerwen wist laatst eindelijk weer een vloertoernooi te winnen. Van Veen en Van Gerwen richtten zich op de laatste Premier League-avond op donderdag. Vervolgens gaat het hele circus dit weekend naar het Duitse Riesa, voor een toernooi op de Euro Tour.

