Raymond van Barneveld 'solliciteert' naar plekje in EK-selectie van bondscoach Ronald Koeman

Bondscoach Ronald Koeman maakt woensdag zijn definitieve selectie van Oranje bekend voor het EK in Duitsland. En misschien gaat Raymond van Barneveld wel mee. De Nederlander hees zich in een trainingspak van het Nederlands elftal voor een wandelsessie en het staat hem wel.

Van Barneveld heeft warme banden met het Nederlands elftal. Zo zong hij in 2004 een EK-hit voor een toernooi in Portugal en gooide hij de nodige pijltjes met (ex-)internationals. Bij het afgelopen WK darts ruilde Barney nog shirtjes met Micky van de Ven en regelde hij dat hij een keer bij Tottenham Hotspur op bezoek mocht.

Goede vrienden met Robin van Persie

Van Barneveld is ook erg close met Robin van Persie. De oud-voetballer en huidig trainer van SC Heerenveen was op het afscheidsfeest van Barney in 2020 in de Ziggo Dome en moedigt de Nederlander vaak aan tijdens WK's. Ook Rafael van der Vaart was destijds aanwezig toen Van Barneveld de dartwereld even gedag zegde.

EK-hit Barney

Van Barneveld zong in 2004 mee in de hit Ik richt mijn pijlen op Oranje. Dat deed hij samen met collega-darters Vincent van der Voort, Co Stompé en Rick Hofstra. "Als het gaat om grote titels, ben ik hier echt de expert. En let daarom op mijn woorden: Nederland die schopt het ver", was de songtekst die Van Barneveld zong.

De laatste jaren is het qua titels wat opgedroogd bij Van Barneveld, maar de liefde voor Oranje is onverminderd. Hij zal hoe dan ook Nederland supporten op het EK in Duitsland, vanaf de tribune, vanachter de tv of op de bank. Het Nederlands elftal zit in een poule met Polen, Frankrijk en Oostenrijk.