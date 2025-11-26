Het WK darts begint op 11 december met een heerlijke openingsavond. Traditiegetrouw mag de regerend wereldkampioen Alexandra Palace als eerste betreden en dat is voor Luke Littler niet anders. Hij speelt die donderdag de voorlaatste partij van de avond. Een Nederlander mag afsluiten. Michael van Gerwen speelt zijn eerste ronde pas laat.

Littler opent zijn missie om zijn titel te prolongeren met een wedstrijd tegen Darius Labanauskas. De Litouwer heeft al veel WK-ervaring en kwam ook al eens door de eerste ronde. De allereerste partij van het WK darts is weggelegd voor de Belg Kim Huybrechts. Hij opent tegen de Duitser Arno Merk. Tussen Huybrechts en Littler komt voormalig wereldkampioen Michael Smith in actie. Hij speelt tegen de vrouwelijke topdarter Lisa Ashton.

Jamai van den Herik

De eerste avond herbergt ook meteen een Nederlander. Jamai van den Herik, die via de jeugdtour het WK haalde, sluit op 11 december af met zijn duel met de Let Madars Razma. Elke sessie bestaat uit vier duels en elke wedstrijd is een best-of-5 sets. Wie het eerst drie sets heeft gewonnen, gaat naar de tweede ronde.

Nederlanders

Elke dag is er minstens één Nederlander te bewonderen op het WK darts. De vijftien landgenoten zitten mooi verspreid over de diverse sessies. Alleen Michael van Gerwen moet een sessie delen met een Nederlander. Hij speelt in de avondsessie op donderdag 18 december met Jermaine Wattimena op het Engelse podium. Wattimena - Gruellich is dan de openingspot, terwijl Van Gerwen tegen Tatsunami de derde partij van de avond is.

Raymond van Barneveld komt op de avond vóór Van Gerwen in actie, op woensdag 17 december dus. Op dinsdag 16 december is 's avonds het enige Nederlandse onderonsje van de eerste ronde tussen Danny Noppert en Jurjen van der Velde. Gian van Veen, de andere Nederlander in de top-tien van de wereld, komt juist al vroeg in actie. Op vrijdag 12 december moet hij al 24 uur na Littler gooien tegen de Spanjaard Cristo Reyes.

Programma WK darts

Donderdag 11 december, vanaf 20.00 uur:



Kim Huybrechts - Arno Merk

Michael Smith - Lisa Ashton

Luke Littler - Darius Labanauskas

Madars Razma - Jamai van den Herik



Vrijdag 12 december, vanaf 13.30 uur



Niels Zonneveld - Haupai Puha

Ian White - Mervyn King

Ryan Searle - Chris Landman

Rob Cross - Cor Dekker



Avondsessie, vanaf 20.00 uur



Ross Smith - Andreas Harrysson

Ricky Evans - Man Lok Leung

Gian van Veen - Cristo Reyes

Damon Heta - Steve Lennon



Zaterdag 13 december, vanaf 13.30 uur



Mario Vandenbogaerde - David Davies

Andrew Gilding - Cam Crabtree

Luke Woodhouse - Boris Krcmar

Gary Anderson - Adam Hunt



Avondsessie, vanaf 20.00 uur



Jeffrey de Graaf - Paul Lim

Wessel Nijman - Karel Sedlacek

Luke Humphries - Ted Evetts

Gabriel Clemens - Alex Spellman



Zondag 14 december, vanaf 13.30 uur



Ritchie Edhouse - Jonny Tata

Dom Taylor - Oskar Lukasiak

Richard Veenstra - Nitin Kumar

Joe Cullen - Bradley Brooks



Avondsessie, vanaf 20.00 uur



Lukas Wenig - Wesley Plaisier

Dimitri Van den Bergh - Darren Beveridge

Stephen Bunting - Sebastian Bialecki

James Hurrell - Stowe Buntz



Maandag 15 december, vanaf 13.30 uur



Brendan Dolan - Tavis Dudeney

Cameron Menzies - Charlie Manby

Mensur Suljovic - David Cameron

Peter Wright - Noa-Lynn van Leuven



Avondsessie, vanaf 20.00 uur



Martin Lukeman - Max Hopp

Dirk van Duijvenbode - Andy Baetens

Jonny Clayton - Adam Lipscombe

Connor Scutt - Simon Whitlock



Dinsdag 16 december, vanaf 13.30 uur



Alan Soutar - Teemu Harju

Nick Kenny - Justin Hood

Scott Williams - Paolo Nebrida

Chris Dobey - Xiaochen Zong



Avondsessie, vanaf 20.00 uur



Ricardo Pietreczko - Jose de Sousa

Danny Noppert - Jurjen van der Velde

Gerwyn Price - Adam Gawlas

Niko Springer - Joe Comito



Woensdag 17 december, vanaf 20.00 uur (let op: geen middagsessie)



Matt Campbell - Adam Sevada

Raymond van Barneveld - Stefan Bellmont

James Wade - Ryusei Azemoto

Martin Schindler - Stephen Burton



Donderdag 18 december, vanaf 13.30 uur



Callan Rydz - Patrik Kovacs

Thibault Tricole - Motomu Sakai

Ryan Joyce - Owen Bates

Mike De Decker - David Munyua



Avondsessie, vanaf 20.00 uur



Jermaine Wattimena - Dominik Gruellich

Dave Chisnall - Fallon Sherrock

Michael van Gerwen - Mitsuhiko Tatsunami

Krzysztof Ratajski - Alexis Toylo



Vrijdag 19 december, vanaf 13.30 uur



Kevin Doets - Matthew Dennant

Ryan Meikle - Jesus Salate

Mickey Mansell - Leonard Gates

Josh Rock - Gemma Hayter



Avondsessie, vanaf 20.00 uur



William O’Connor - Krzysztof Kciuk

Daryl Gurney - Beau Greaves

Nathan Aspinall - Lourence Ilagan

Keane Barry - Tim Pusey

