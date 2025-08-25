Kijk niet raar op als de naam van Adrian Lewis ineens vaker voorbij komt dan gewoonlijk. De tweevoudig wereldkampioen keert na twee jaar afwezigheid terug op een officieel toernooi. Jackpot is een grote naam in de dartswereld, maar hij verdween plotseling wegens motivatieproblemen én een lastige thuissituatie. Nu is hij terug en wacht een mogelijke ontmoeting met Nederlandse darters.

De Modus Super Series, een buiten de PDC om georganiseerd livestreamtoernooi, heeft de koppelcompetitie weer op het programma staan. Namens Nederland hopen Jimmy van Schie en Danny van Trijp hun titel van 2024 te prolongeren. Bij Team Engeland kunnen ze in de latere fase niemand minder dan Adrian Lewis tegenkomen. De veertigjarige Engelsman strijdt aan de zijde van oude rot Steve Beaton voor een mooie terugkeer aan de oche.

'Ik word er niet warm of koud van'

"Ik word van Adrian Lewis niet warm of koud", zegt Van Trijp openhartig in een interview met Sportnieuws.nl. Voor Van Schie zou het wel speciaal zijn om tegen hem te mogen spelen. "Ik vond het altijd een klasse speler om te zien op tv. Mooi hoe fanatiek hij was. Ik ben benieuwd hoe hij het op de Modus gaat doen, maar ik ga proberen hem te behandelen als elke andere darter en hem proberen een pak slaag te geven."

'Hele grote legende'

Van Trijp noemt Lewis wel 'een hele grote legende', maar is verder weinig onder de indruk van hem. "Ik ben sowieso heel erg benieuwd hoe goed zijn niveau is, alleen ik vind het niet iets bijzonders. Ik heb twee jaar een tourkaart gehad en heb tegen alle grote namen al weleens een wedstrijd gespeeld. Als je dan tegen zo iemand moet spelen... Wel een grote legende natuurlijk en een paar keer wereldkampioen, maar ik word er niet warm of koud van."

'43.000 pond misgelopen'

De Modus Super Series is Van Trijp én Van Schie goed gezind. Maar de grote titel ontbreekt op de erelijst. Vooral de boomlange Van Schie baalt daar vreselijk van. Tweemaal stond hij in de finale, maar ging het op bullseye mis. Dat kostte hem een bak aan prijzengeld. "Drie keer bullseye mis, 43.000 pond misgelopen", rekent Van Trijp even snel uit voor Van Schie. "Dat klopt ja, dat heb jij snel uitgerekend maat", lacht Van Schie als een boer met kiespijn. "Fun facts with Danny", lacht Van Trijp vervolgens terug.