Het WK darts is in volle gang! De eerste ronde is inmiddels achter de rug en dus kan de blik op ronde twee in 'Ally Pally'. Met nog volop Nederlanders in actie beloven het spannende weken te worden in Londen. Check hier het verdere speelschema en alle uitslagen van het WK darts.

Wesley Plaisier, Niels Zonneveld, Wessel Nijman, Gian van Veen en Danny Noppert, Jermaine Wattimena, Michael van Gerwen en Kevin Doets zijn nog in de race om wereldkampioen te worden. Zonneveld en Plaisier zorgden voor stunts van jewelste door oud-wereldkampioenen Michael Smith en Gerwyn Price naar huis te gooien en zich te melden voor de derde ronde.

Landgenoten Raymond van Barneveld, Dirk van Duijvenbode, Jamai van den Herik, Jurjen van der Velde, Richard Veenstra, Noa-Lynn van Leuven en Chris Landman zijn inmiddels al naar huis.

Elke dag een Nederlander

Voorlopig houdt de PDC goed rekening met de Nederlandse dartliefhebbers, want vooralsnog kwam er iedere dag een Nederlander in actie. Dat is ook in de tweede ronde het geval. Maandag is zelfs een heuse 'oranje-dag', met Kevin Doets, Wessel Nijman én Gian van Veen in actie. Jermaine Wattimena, Michael van Gerwen en Danny Noppert spelen op de laatste dag voor de kerstpauze (23 december).

Darter uit WK gehaald

De tweede ronde zou overigens gespeeld worden met 64 darters, maar twee spelers hoefden uiteindelijk niet in actie te komen. Jonny Clayton kreeg een bye omdat zijn tegenstander Dom Taylor uit het toernooi werd gezet. Taylor testte positief bij een dopingcontrole en moest het WK verlaten.

Programma tweede ronde

Zondag 21 december, vanaf 20.15 uur:

Martin Schindler - Keane Barry 3-0

Gerwyn Price - Wesley Plaisier 0-3

Luke Littler - David Davies

Damon Heta - Stefan Bellmont



Maandag 22 december, middagsessie vanaf 13.45 uur:

Darren Beveridge - Madars Razma

Wessel Nijman - Gabriel Clemens

David Munyua - Kevin Doets

James Wade - Ricky Evans



Avondsessie, vanaf 20.15 uur:

Gian van Veen - Alan Soutar

Luke Humphries - Paul Lim

Nathan Aspinall - Leonard Gates

Charlie Manby - Adam Sevada



Dinsdag 23 december, middagsessie vanaf 13.45 uur:

Jonny Tata - Ryan Meikle

Daryl Gurney - Callan Rydz

Jermaine Wattimena - Scott Williams

Peter Wright - Arno Merk



Avondsessie, vanaf 20.15 uur:

Danny Noppert - Justin Hood

Gary Anderson - Connor Scutt

Michael van Gerwen - William O'Connor

Josh Rock - Joe Comito



Uitslagen tweede ronde

Zaterdag 20 december



Ryan Searle - Brendan Dolan 3-0

Andreas Harrysson - Motomu Sakai 3-0

Dirk van Duijvenbode - James Hurrell 2-3

Dave Chisnall - Ricardo Pietreczko 2-3



Michael Smith - Niels Zonneveld 1-3

Chris Dobey - Andrew Gilding 1-3

Stephen Bunting - Nitin Kumar 3-0

Jonny Clayton - Dom Taylor (Clayton wint door bye)



Zondag 21 december



Ryan Joyce - Krzyzstof Ratajski 1-3

Joe Cullen - Mensur Suljovic 1-3

Luke Woodhouse - Max Hopp 3-0

Rob Cross - Ian White 3-1

Programma derde ronde

De PDC moet de wedstrijden voor de derde ronde nog indelen, maar de duels worden wel vast ingevuld.



Vanaf 27 december

Andrew Gilding - Luke Woodhouse

Stephen Bunting - James Hurrell

Jonny Clayton - Niels Zonneveld

Andreas Harrysson - Ricardo Pietreczko

Mensur Suljovic - Littler/Davies

Rob Cross - Heta/Bellmont

Krzysztof Ratajski - Wesley Plaisier

Ryan Searle - Martin Schindler

Uitslagen eerste ronde

Donderdag 11 december



Kim Huybrechts - Arno Merk 1-3

Michael Smith - Lisa Ashton 3-0

Luke Littler - Darius Labanauskas 3-0

Madars Razma - Jamai van den Herik 3-1



Vrijdag 12 december



Niels Zonneveld - Haupai Puha 3-0

Ian White - Mervyn King 3-2

Ryan Searle - Chris Landman 3-0

Rob Cross - Cor Dekker 3-0



Ross Smith - Andreas Harrysson 2-3

Ricky Evans - Man Lok Leung 3-0

Gian van Veen - Cristo Reyes 3-1

Damon Heta - Steve Lennon 3-1



Zaterdag 13 december



Mario Vandenbogaerde - David Davies 0-3

Andrew Gilding - Cam Crabtree 3-1

Luke Woodhouse - Boris Krcmar 3-1

Gary Anderson - Adam Hunt 3-2



Jeffrey de Graaf - Paul Lim 1-3

Wessel Nijman - Karel Sedlacek 3-0

Luke Humphries - Ted Evetts 3-1

Gabriel Clemens - Alex Spellman 3-0



Zondag 14 december



Ritchie Edhouse - Jonny Tata 0-3

Dom Taylor - Oskar Lukasiak 3-0

Richard Veenstra - Nitin Kumar 2-3

Joe Cullen - Bradley Brooks 3-0



Lukas Wenig - Wesley Plaisier 1-3

Dimitri Van den Bergh - Darren Beveridge 0-3

Stephen Bunting - Sebastian Bialecki 3-2

James Hurrell - Stowe Buntz 3-1



Maandag 15 december



Brendan Dolan - Tavis Dudeney 3-1

Cameron Menzies - Charlie Manby 2-3

Mensur Suljovic - David Cameron 3-1

Peter Wright - Noa-Lynn van Leuven 3-0



Martin Lukeman - Max Hopp 1-3

Dirk van Duijvenbode - Andy Baetens 3-2

Jonny Clayton - Adam Lipscombe 3-1

Connor Scutt - Simon Whitlock 3-2



Dinsdag 16 december



Alan Soutar - Teemu Harju 3-2

Nick Kenny - Justin Hood 0-3

Scott Williams - Paolo Nebrida 3-0

Chris Dobey - Xiaochen Zong 3-1



Picardo Pietreczko - Jose de Sousa 3-1

Danny Noppert - Jurjen van der Velde 3-1

Gerwyn Price - Adam Gawlas 3-0

Niko Springer - Joe Comito 1-3



Woensdag 17 december



Matt Campbell - Adam Sevada 1-3

Raymond van Barneveld - Stefan Bellmont 0-3

James Wade - Ryusei Azemoto 3-0

Martin Schindler - Stephen Burton 3-1



Donderdag 18 december



Callan Rydz - Patrik Kovacs 3-1

Thibault Tricole - Motomu Sakai 0-3

Ryan Joyce - Owen Bates 3-0

Mike De Decker - David Munyua 2-3



Jermaine Wattimena - Dominik Gruellich 3-2

Dave Chisnall - Fallon Sherrock 3-0

Michael van Gerwen - Mitsuhiko Tatsunami 3-1

Krzysztof Ratajski - Alexis Toylo 3-0



Vrijdag 19 december



Kevin Doets - Matthew Dennant 3-1

Ryan Meikle - Jesus Salate 3-0

Mickey Mansell - Leonard Gates 2-3

Josh Rock - Gemma Hayter 3-1



William O'Connor - Krzysztof Kciuk 3-0

Daryl Gurney - Beau Greaves 3-2

Nathan Aspinall - Lourence Ilagan 3-1

Keane Barry - Tim Pusey 3-0

