De Nederlanders doen het goed op het WK darts. Liefst negen landgenoten plaatsten zich voor de tweede ronde en liefst vier zijn al verzekerd van de derde ronde. Luke Littler zit er ook nog in. Check hier het verdere speelschema en alle uitslagen van het WK darts.

Wesley Plaisier, Niels Zonneveld, Gian van Veen, Danny Noppert, Jermaine Wattimena, Michael van Gerwen en Kevin Doets zijn nog in de race om wereldkampioen te worden. Zonneveld en Plaisier zorgden voor stunts van jewelste door oud-wereldkampioenen Michael Smith en Gerwyn Price naar huis te gooien en zich te melden voor de derde ronde.

Doets volgde het voorbeeld van Plaisier en Zonneveld, al was zijn zege een stuk minder indrukwekkend. Gian van Veen zette met zijn klinkende zege vervolgens een statement neer richting de concurrentie.

Uitgeschakelde Nederlanders

Landgenoten Wessel Nijman, Raymond van Barneveld, Dirk van Duijvenbode, Jamai van den Herik, Jurjen van der Velde, Richard Veenstra, Noa-Lynn van Leuven en Chris Landman zijn inmiddels al naar huis.

Elke dag een Nederlander

Voorlopig houdt de PDC goed rekening met de Nederlandse dartliefhebbers, want vooralsnog kwam er iedere dag een Nederlander in actie. Dat is ook in de tweede ronde het geval. Maandag en dinsdag zijn zelfs heuse 'oranje-dagen', met Doets, Nijman én Van Veen in actie. Jermaine Wattimena, Michael van Gerwen en Danny Noppert spelen op de laatste dag voor de kerstpauze (23 december).

Darter uit WK gehaald

De tweede ronde zou overigens gespeeld worden met 64 darters, maar twee spelers hoefden uiteindelijk niet in actie te komen. Jonny Clayton kreeg een bye omdat zijn tegenstander Dom Taylor uit het toernooi werd gezet. Taylor testte positief bij een dopingcontrole en moest het WK verlaten.

Programma tweede ronde

Maandag 22 december, vanaf 20.15 uur:

Gian van Veen - Alan Soutar 3-1

Nathan Aspinall - Leonard Gates

Luke Humphries - Paul Lim

Charlie Manby - Adam Sevada



Dinsdag 23 december, middagsessie vanaf 13.45 uur:

Jonny Tata - Ryan Meikle

Daryl Gurney - Callan Rydz

Jermaine Wattimena - Scott Williams

Peter Wright - Arno Merk



Avondsessie, vanaf 20.15 uur:

Danny Noppert - Justin Hood

Gary Anderson - Connor Scutt

Michael van Gerwen - William O'Connor

Josh Rock - Joe Comito

Uitslagen tweede ronde

Zaterdag 20 december



Ryan Searle - Brendan Dolan 3-0

Andreas Harrysson - Motomu Sakai 3-0

Dirk van Duijvenbode - James Hurrell 2-3

Dave Chisnall - Ricardo Pietreczko 2-3



Michael Smith - Niels Zonneveld 1-3

Chris Dobey - Andrew Gilding 1-3

Stephen Bunting - Nitin Kumar 3-0

Jonny Clayton - Dom Taylor (Clayton wint door bye)



Zondag 21 december



Ryan Joyce - Krzyzstof Ratajski 1-3

Joe Cullen - Mensur Suljovic 1-3

Luke Woodhouse - Max Hopp 3-0

Rob Cross - Ian White 3-1



Martin Schindler - Keane Barry 3-0

Gerwyn Price - Wesley Plaisier 0-3

Luke Littler - David Davies 3-0

Damon Heta - Stefan Bellmont 3-2



Maandag 22 december



Darren Beveridge - Madars Razma 1-3

Wessel Nijman - Gabriel Clemens 0-3

David Munyua - Kevin Doets 0-3

James Wade - Ricky Evans 2-3

Programma derde ronde

De PDC moet de wedstrijden voor de derde ronde nog indelen, maar de duels worden wel vast ingevuld.



Vanaf 27 december

Andrew Gilding - Luke Woodhouse

Stephen Bunting - James Hurrell

Jonny Clayton - Niels Zonneveld

Andreas Harrysson - Ricardo Pietreczko

Mensur Suljovic - Luke Littler

Rob Cross - Damon Heta

Krzysztof Ratajski - Wesley Plaisier

Ryan Searle - Martin Schindler



Humphries/Lim - Gabriel Clemens

Aspinall/Gates - Kevin Doets

Ricky Evans - Manby/Sevada

Gian van Veen - Madars Razma

Van Gerwen/O'Connor - Wright/Merk

Anderson/Scutt - Wattimena/Williams

Noppert/Hood - Tata/Meikle

Rock/Comito - Gurney/Rydz

Opmerkelijke uitslagen eerste ronde

Madars Razma - Jamai van den Herik 3-1

Niels Zonneveld - Haupai Puha 3-0

Ryan Searle - Chris Landman 3-0

Ross Smith - Andreas Harrysson 2-3

Gian van Veen - Cristo Reyes 3-1

Jeffrey de Graaf - Paul Lim 1-3

Wessel Nijman - Karel Sedlacek 3-0

Dom Taylor - Oskar Lukasiak 3-0

Richard Veenstra - Nitin Kumar 2-3

Lukas Wenig - Wesley Plaisier 1-3

Dimitri Van den Bergh - Darren Beveridge 0-3

Cameron Menzies - Charlie Manby 2-3

Peter Wright - Noa-Lynn van Leuven 3-0

Dirk van Duijvenbode - Andy Baetens 3-2

Danny Noppert - Jurjen van der Velde 3-1

Raymond van Barneveld - Stefan Bellmont 0-3

Thibault Tricole - Motomu Sakai 0-3

Mike De Decker - David Munyua 2-3

Jermaine Wattimena - Dominik Gruellich 3-2

Michael van Gerwen - Mitsuhiko Tatsunami 3-1

Kevin Doets - Matthew Dennant 3-1

Daryl Gurney - Beau Greaves 3-2

Nathan Aspinall - Lourence Ilagan 3-1

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.