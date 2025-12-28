Het WK darts schotelde sinds 11 december elke dag darts van topniveau voor, maar had tijdens Kerstmis even pauze. Zes Nederlanders waren nog in de race voor de wereldtitel, maar na de eerste wedstrijden in de derde ronde zijn er nog maar drie over. Check hier het speelschema na kerst en de uitslagen van het WK darts.

Gian van Veen, Michael van Gerwen en Kevin Doets zijn nog in de race om wereldkampioen te worden. Wesley Plaisier en Niels Zonneveld trapten af in de derde ronde. De Nederlanders stuntten voor kerst door oud-wereldkampioenen Gerwyn Price en Michael Smith met de staart tussen de benen naar huis te sturen.

Na de feestdagen kwam er geen nieuwe verrassing. Plaisier was heel dichtbij tegen Krzysztof Ratajski, terwijl Zonneveld het nummer 5 van de wereld Jonny Clayton heel lastig maakte. Een dag later verloor Wattimena van Gary Anderson, wat de tegenstander van Van Gerwen blijkt in de vierde ronde.

Darter uit WK gehaald

De tweede ronde zou overigens gespeeld worden met 64 darters, maar twee spelers hoefden uiteindelijk niet in actie te komen. Jonny Clayton kreeg een bye omdat zijn tegenstander Dom Taylor uit het toernooi werd gezet. Taylor testte positief bij een dopingcontrole en moest het WK verlaten.

Programma derde ronde

Maandag 29 december, vanaf 13.30 uur

Justin Hood - Ryan Meikle

Ricky Evans - Charlie Manby

Nathan Aspinall - Kevin Doets



Avondsessie, vanaf 20.10 uur

Josh Rock - Callan Rydz

Vierde ronde (nnb)

Vierde ronde (nnb)

Programma vierde ronde

PDC moet officiële indeling nog bekendmaken, onderstaande duels wel al zeker:



Krzysztof Ratajski - Luke Woodhouse

Jonny Clayton - Andreas Harrysson

Luke Littler - Cross

James Hurrell - Searle



Humphries- Aspinall/Doets

Evans/Manby - Van Veen

Van Gerwen- Anderson

Hood/Meikle - Rock/Rydz

Uitslagen derde ronde

Zaterdag 27 december, vanaf 13.30 uur



Wesley Plaisier - Krzysztof Ratajski 3-4

Andrew Gilding - Luke Woodhouse 1-4

Jonny Clayton - Niels Zonneveld 4-3



Zaterdag 27 december, vanaf 20.10 uur

Andreas Harrysson - Ricardo Pietreczko 4-2

Stephen Bunting - James Hurrell 4-3

Luke Littler - Mensur Suljovic 4-0



Zondag 28 december, vanaf 13.30 uur

Martin Schindler - Ryan Searle 0-4

Damon Heta - Rob Cross 0-4

Gary Anderson - Jermaine Wattimena 4-3



Avondsessie, vanaf 20.10 uur

Gian van Veen - Madars Razma 4-1

Luke Humphries - Gabriel Clemens 4-2

Michael van Gerwen - Arno Merk 4-1

Uitslagen tweede ronde

Zaterdag 20 december



Ryan Searle - Brendan Dolan 3-0

Andreas Harrysson - Motomu Sakai 3-0

Dirk van Duijvenbode - James Hurrell 2-3

Dave Chisnall - Ricardo Pietreczko 2-3



Michael Smith - Niels Zonneveld 1-3

Chris Dobey - Andrew Gilding 1-3

Stephen Bunting - Nitin Kumar 3-0

Jonny Clayton - Dom Taylor (Clayton wint door bye)



Zondag 21 december



Ryan Joyce - Krzyzstof Ratajski 1-3

Joe Cullen - Mensur Suljovic 1-3

Luke Woodhouse - Max Hopp 3-0

Rob Cross - Ian White 3-1



Martin Schindler - Keane Barry 3-0

Gerwyn Price - Wesley Plaisier 0-3

Luke Littler - David Davies 3-0

Damon Heta - Stefan Bellmont 3-2



Maandag 22 december



Darren Beveridge - Madars Razma 1-3

Wessel Nijman - Gabriel Clemens 0-3

David Munyua - Kevin Doets 0-3

James Wade - Ricky Evans 2-3



Gian van Veen - Alan Soutar 3-1

Nathan Aspinall - Leonard Gates 3-0

Luke Humphries - Paul Lim 3-0

Charlie Manby - Adam Sevada 3-0



Dinsdag 23 december



Jonny Tata - Ryan Meikle 2-3

Daryl Gurney - Callan Rydz 2-3

Jermaine Wattimena - Scott Williams 3-2

Peter Wright - Arno Merk 0-3



Danny Noppert - Justin Hood 2-3

Gary Anderson - Connor Scutt 3-1

Michael van Gerwen - William O'Connor 3-1

Josh Rock - Joe Comito 3-0

Opmerkelijke uitslagen eerste ronde

Madars Razma - Jamai van den Herik 3-1

Niels Zonneveld - Haupai Puha 3-0

Ryan Searle - Chris Landman 3-0

Ross Smith - Andreas Harrysson 2-3

Gian van Veen - Cristo Reyes 3-1

Jeffrey de Graaf - Paul Lim 1-3

Wessel Nijman - Karel Sedlacek 3-0

Dom Taylor - Oskar Lukasiak 3-0

Richard Veenstra - Nitin Kumar 2-3

Lukas Wenig - Wesley Plaisier 1-3

Dimitri Van den Bergh - Darren Beveridge 0-3

Cameron Menzies - Charlie Manby 2-3

Peter Wright - Noa-Lynn van Leuven 3-0

Dirk van Duijvenbode - Andy Baetens 3-2

Danny Noppert - Jurjen van der Velde 3-1

Raymond van Barneveld - Stefan Bellmont 0-3

Thibault Tricole - Motomu Sakai 0-3

Mike De Decker - David Munyua 2-3

Jermaine Wattimena - Dominik Gruellich 3-2

Michael van Gerwen - Mitsuhiko Tatsunami 3-1

Kevin Doets - Matthew Dennant 3-1

Daryl Gurney - Beau Greaves 3-2

Nathan Aspinall - Lourence Ilagan 3-1

