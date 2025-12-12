Het WK darts is begonnen voor Luke Littler en alle andere darters volgen de regerend wereldkampioen snel. Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld komen pas laat in actie voor hun eerste ronde. Gian van Veen, de jonge Nederlander, is al heel vroeg aan de beurt. Check hier het hele speelschema van het WK darts.
Littler moest op 11 december beginnen aan het WK darts en hoeft pas 21 december weer in actie te komen voor de tweede ronde. Tussendoor komen er nog ruim 120 darters voor het eerst in actie. Onder hen vijftien Nederlanders. Eentje vloog al op de openingsavond eruit. Jamai van den Herik vocht tegen de zenuwen en kwam die niet te boven.
Nederlanders
Naast Van den Herik debuteert ook Jurjen van der Velde in Alexandra Palace. Hij speelt het enige Nederlandse onderonsje in de eerste ronde op het WK. Hij treft Danny Noppert. Van Gerwen speelt tegen een onbekende Japanner, Van Barneveld tegen een Zwitserse amateur. Voor Van Veen en Dirk van Duijvenbode liggen er op papier sterkere tegenstanders te wachten.
Elke dag een landgenoot
Elke dag is er minstens één Nederlander te bewonderen op het WK darts. De vijftien landgenoten zitten mooi verspreid over de diverse sessies. Alleen Van Gerwen moet een sessie delen met een Nederlander. Hij speelt in de avondsessie op donderdag 18 december met Jermaine Wattimena op het Engelse podium. Wattimena - Dominik Gruellich is dan de openingspot, terwijl Van Gerwen tegen Tatsunami de derde partij van de avond is.
Programma WK darts
Vrijdag 12 december, vanaf 13.30 uur
Niels Zonneveld - Haupai Puha
Ian White - Mervyn King
Ryan Searle - Chris Landman
Rob Cross - Cor Dekker
Avondsessie, vanaf 20.00 uur
Ross Smith - Andreas Harrysson
Ricky Evans - Man Lok Leung
Gian van Veen - Cristo Reyes
Damon Heta - Steve Lennon
Zaterdag 13 december, vanaf 13.30 uur
Mario Vandenbogaerde - David Davies
Andrew Gilding - Cam Crabtree
Luke Woodhouse - Boris Krcmar
Gary Anderson - Adam Hunt
Avondsessie, vanaf 20.00 uur
Jeffrey de Graaf - Paul Lim
Wessel Nijman - Karel Sedlacek
Luke Humphries - Ted Evetts
Gabriel Clemens - Alex Spellman
Zondag 14 december, vanaf 13.30 uur
Ritchie Edhouse - Jonny Tata
Dom Taylor - Oskar Lukasiak
Richard Veenstra - Nitin Kumar
Joe Cullen - Bradley Brooks
Avondsessie, vanaf 20.00 uur
Lukas Wenig - Wesley Plaisier
Dimitri Van den Bergh - Darren Beveridge
Stephen Bunting - Sebastian Bialecki
James Hurrell - Stowe Buntz
Maandag 15 december, vanaf 13.30 uur
Brendan Dolan - Tavis Dudeney
Cameron Menzies - Charlie Manby
Mensur Suljovic - David Cameron
Peter Wright - Noa-Lynn van Leuven
Avondsessie, vanaf 20.00 uur
Martin Lukeman - Max Hopp
Dirk van Duijvenbode - Andy Baetens
Jonny Clayton - Adam Lipscombe
Connor Scutt - Simon Whitlock
Dinsdag 16 december, vanaf 13.30 uur
Alan Soutar - Teemu Harju
Nick Kenny - Justin Hood
Scott Williams - Paolo Nebrida
Chris Dobey - Xiaochen Zong
Avondsessie, vanaf 20.00 uur
Ricardo Pietreczko - Jose de Sousa
Danny Noppert - Jurjen van der Velde
Gerwyn Price - Adam Gawlas
Niko Springer - Joe Comito
Woensdag 17 december, vanaf 20.00 uur (let op: geen middagsessie)
Matt Campbell - Adam Sevada
Raymond van Barneveld - Stefan Bellmont
James Wade - Ryusei Azemoto
Martin Schindler - Stephen Burton
Donderdag 18 december, vanaf 13.30 uur
Callan Rydz - Patrik Kovacs
Thibault Tricole - Motomu Sakai
Ryan Joyce - Owen Bates
Mike De Decker - David Munyua
Avondsessie, vanaf 20.00 uur
Jermaine Wattimena - Dominik Gruellich
Dave Chisnall - Fallon Sherrock
Michael van Gerwen - Mitsuhiko Tatsunami
Krzysztof Ratajski - Alexis Toylo
Vrijdag 19 december, vanaf 13.30 uur
Kevin Doets - Matthew Dennant
Ryan Meikle - Jesus Salate
Mickey Mansell - Leonard Gates
Josh Rock - Gemma Hayter
Avondsessie, vanaf 20.00 uur
William O’Connor - Krzysztof Kciuk
Daryl Gurney - Beau Greaves
Nathan Aspinall - Lourence Ilagan
Keane Barry - Tim Pusey
Programma tweede ronde
Zaterdag 20 december (volgorde wordt later bepaald)
Dobey/Zong - Gilding/Crabtree
Bunting/Bialecki - Veenstra/Kumar
Van Duijvenbode/Baetens - Hurrell/Buntz
Searle/Landman - Dolan/Dudeney
Clayton/Lipscombe - Taylor/Lukasiak
Michael Smith - Zonneveld/Puha
Ross Smith/Harrysson - Tricole/Sakai
Chisnall/Sherrock - Pietreczko/De Sousa
Zondag 21 december (volgorde wordt later bepaald)
Luke Littler - Vandenbogaerde/Davies
Cullen/Brooks - Suljovic/Cameron
Heta/Lennon - Van Barneveld/Bellmont
Cross/Dekker - White/King
Woodhouse/Krcmar - Lukeman/Hopp
Price/Gawlas - Wenig/Plaisier
Joyce/Bates - Ratajski/Toylo
Schindler/Burton - Barry/Pusey
Maandag 22 december (volgorde wordt later bepaald)
Humphries/Evetts - De Graaf/Lim
Nijman/Sedlacek - Clemens/Spellman
Aspinall/Ilagan - Mansell/Gates
De Decker/Munyua - Doets/Dennant
Wade/Azemoto - Evans/Leung
Menzies/Manby - Campbell/Sevada
Van Veen/Reyes - Soutar/Harju
Van den Bergh/Beveridge - Madars Razma
Dinsdag 23 december (volgorde wordt later bepaald)
Van Gerwen/Tatsunami - O'Connor/Kciuk
Wright/Van Leuven - Arno Merk
Anderson/Hunt - Scutt/Whitlock
Wattimena/Gruellich - Williams/Nebrida
Noppert/Van der Velde - Kenny/Hood
Edhouse/Tata - Meikle/Salate
Rock/Hayter - Springer/Comito
Gurney/Greaves - Rydz/Kovacs
Uitslagen eerste ronde
Donderdag 11 december
Kim Huybrechts - Arno Merk 1-3
Michael Smith - Lisa Ashton 3-0
Luke Littler - Darius Labanauskas 3-0
Madars Razma - Jamai van den Herik 3-1