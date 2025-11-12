Josh Rock versloeg Gian van Veen en schakelde de Nederlander uit op de Grand Slam of Darts. Het Noord-Ierse toptalent kwam als winnaar uit de 'groep des doods' en prees zichzelf daar erg gelukkig mee. Na het verslaan van Van Veen in het laatste groepsduel deed hij een onthulling over een grote verandering in zijn leven.

De 24-jarige Rock kwam naar eigen zeggen als een dun mannetje binnen bij de PDC, maar zag zijn lichaam de afgelopen jaren uitdijen. Hij voelde de urgentie daar iets aan te doen. "Ik was veel te dik", zei Rock openhartig na afloop van zijn partij tegen Van Veen op de Grand Slam. "Ik moest mijn leven echt veranderen."

Veertien kilo kwijt in negen weken

En dus ging Rock aan de gang met een soort fitness-avontuur. Hij is negen weken bezig en al bijna veertien kilogram kwijt. "Ik wist dat ik wat moest veranderen, want ik was een dun jochie en werd bij de PDC een vet jochie. Het moest achter de schermen gebeuren. Ik pluk er nu de vruchten van. Ik eet veel gezonder en ik loop veel. Het heeft veel invloed op mijn presteren."

'Een extra lekkere bonus'

Rock moest er nog flink aan trekken om de groep door te komen en had daar alle energie voor nodig. Hij verloor de eerste wedstrijd van Wessel Nijman en liep dus meteen achter de feiten aan. Hij won met 5-0 van Lisa Ashton en wist tegen Van Veen dat de winnaar van hun partij door zou gaan. "Maar ik zag op het podium pas dat ik ook de groep had gewonnen. Dat is een extra lekkere bonus waar ik heel blij mee ben", zegt de winnaar van de World Cup over het extra prijzengeld van zo'n 4000 euro.

