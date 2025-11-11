De Grand Slam of Darts is een kersvers majorwinnaar kwijt. Gian van Veen werd dinsdagavond na een thriller uitgeschakeld in de 'groep des doods'. Dat kwam mede door een overtuigende overwinning van landgenoot Wessel Nijman eerder op de avond.

Met nog één speelavond te gaan was het bloedstollend spannend in Groep F. Van Veen had twee keer gewonnen, terwijl Nijman en Josh Rock één keer winnend van het podium liepen. Europees kampioen Van Veen versloeg Nijman en Lisa Ashton. Nijman won op zijn beurt van Rock, die net als Van Veen te sterk was voor Ashton.

Rock deed dat echter met overtuigendere cijfers dan Van Veen. De Noord-Ier won met 5-0 van de mindere speelster in de groep, terwijl de Nederlander liefst vier legs afstond. Dat kostte hem uiteindelijk ook de kop.

Nijman drukt Van Veen eruit

Dinsdagavond stonden de laatste groepsduels op het programma. Nijman had het geluk dat hij tegen de slechtste mocht opnemen. Ook kwam hij voor Van Veen vs. Rock in actie. Door alle uitslagen stond Nijman voor de opgave om Ashton met 5-1 of 5-0 te verslaan.

Nijman liet er geen gras over groeien en liet geen spaan heel van Ashton. De viervoudig wereldkampioen bij de vrouwen kreeg nog één kansje, maar toen ze miste sloeg de Nederlander keihard toe. Hij gooide een 119-finish om met 4-0 voor te komen. In de leg erna maakte Nijman het karwei af. Hij gaf Ashton een hand en een zoen op de wang en zocht contact met zijn hoek. Een vuistje en een kreet volgden. En terecht, want Nijman is door.

NIJMAN WHITEWASHES ASHTON TO ADVANCE!



Wessel Nijman defeats Lisa Ashton 5-0 to book his place in the knockouts for the first time at the Grand Slam!



It's now a straight shootout between Josh Rock and Gian van Veen for the last 16!



📺 https://t.co/INctXCEkdB#GSOD | Group F pic.twitter.com/1n5JS0S21F — PDC Darts (@OfficialPDC) November 11, 2025

Thriller tussen Van Veen en Rock

De fans in Wolverhampton kregen daardoor het zo gewenste toetje. Van Veen tegen Rock werd een wedstrijd om te bepalen wie er door zou gaan. Het ging lange tijd gelijk op. Bij 3-2 in het voordeel van Rock kreeg Van Veen meerdere kansen om gelijk te komen. Dat lukte niet, waarna de turboknop aanging bij de Noord-Ier. Die kon niet meer missen en liep uit naar 5-2.

Dus gaat hij door als groepswinnaar en krijgt hij ook nog eens 3500 pond. Nijman is de nummer 2 en treft in de volgende ronde wereldkampioen Littler. Van Veen kan zich gaan richten op de Players Championship Finals en het verdedigen van de wereldtitel bij de junioren.