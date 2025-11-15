Wat ging het eenvoudig voor Danny Noppert in de halve finale van de Grand Slam of Darts. De Friese topdarter maakte korte metten met Lukas Wenig en kon het zich permitteren dat hij een beetje verslapte tegen het einde.

"Het was echt een superwedstrijd. Na de tweede break loop ik weg", zo zei Noppert na afloop bij Viaplay. "Hij miste veel. Het was vrij lopen op het einde."

Stabiel

Het is zijn vierde halve finale in een major dit jaar. "Stabiel", constateert hij. "Stabiel goed. Ja, hij gaf een beetje te weinig", zegt hij over Wenig.

"Maar ik heb veel respect voor Lukas", aldus Noppert. Hij staat hier in de kwartfinale, voor de eerste keer. Of zijn spel me naar beneden trok? Ik was echt niet scherp. Ik hou ervan om een beetje druk te hebben, laat ik het zo zeggen. Dat kreeg ik niet en dan moet je je eigen spel maken. Dat lukte niet echt."

Treurig

Terwijl Noppert zijn verhaal vertelt, lijkt hij te beseffen dat hij zeker niet zijn beste niveau hoefde te etaleren in Wolverhampton om toch eenvoudig de laatste vier te bereiken.

"Ik mag tevreden zijn met het resultaat. Lach ik niet? Sta ik er treurig bij?", zo geint hij met interviewer Arjan van der Giessen. "Nee Arjen, ik ben superblij. Ik sta in de halve finale van de Grand Slam of Darts en ik mag zeer tevreden zijn. Met redelijk spel, laat ik het zo zeggen."

Michael van Gerwen

Voorafgaand aan zijn kwartfinale reageerde Noppert op opmerkingen van landgenoot Michael van Gerwen. Nadat Mighty Mike in de achtste finale onderuit ging tegen The Freeze, zei de Brabander dat Noppert "een van zijn betere wedstrijden ooit" op een groot toernooi had gespeeld en dat Noppert normaal niet zo goed speelt. "Daar kunnen we allemaal lang of kort over praten", aldus MVG.

Vreemd

Noppert is begrijpelijk niet zo blij met die laatste inschatting van Van Gerwen. "Ik heb weleens hoger dan 98 gemiddeld gegooid", zegt hij fijntjes. "Ik denk dat in de laatste maanden, wel op dit niveau speel, zeg maar. Dit is wel mijn niveau. Dit is uiteindelijk wat ik kan en ik kan zelfs nog wel beter. Dat weet ik."

"Ik vind het vreemd dat Michael zei dat het mijn beste wedstrijd ooit was, geloof ik. Dan moet hij zijn huiswerk beter doen."