Danny Noppert speelt zondag in de halve finale van de Grand Slam of Darts. De Nederlandse topdarter was zaterdag in de halve finale te Wolverhampton een flinke maat te groot voor toernooiverrassing Lukas Wenig: 16-8.

Wenig, de Duitse nummer 63 van de ranglijst PDC Order of Merit, kwam in de groepsfase ook al tegenover Noppert te staan. The Freeze won toen, in hun eerste wedstrijd van het toernooi, met 5-4.

Noppert (11e op de Order of Merit) plaatste in de derde leg al een break en ging met een voorsprong van 3-2 de eerste pauze in. En bij de tweede onderbreking was die marge verdubbeld: 6-4. Wel slaagde Wenig er ook in om een legje af te snoepen die de Friese darter was begonnen. Uitgooien ging prima bij Wenig, maar scorend kon Noppert hem hebben.

Danny Noppert loopt weg

Geleidelijk kwamen de tekortkomingen van Wenig aan het licht. Hij had simpelweg niet het vereiste niveau om de ervaren Noppert zenuwachtig te maken. En ook heeft hij (nog niet) de podiumpresence of reputatie om er een mentaal oorlogje van te maken.

Noppert liep zonder groots spel uit naar 11-4. Die derde pauze voelde vast heerlijk aan voor Noppert, die weinig te duchten had van Luu. Steady, zoals we Noppert kennen, hield hij de marge vast en kwam hij onbedreigd over de streep in 16-8. Zijn gemiddelde lag tegen de 98 en dat van de Duitser tegen de 93.

Josh Rock of Luke Littler

In de halve finale treft Noppert de winnaar van de kwartfinale tussen Josh Rock en wereldkampioen Luke Littler.

Beluister de podcast

In de podcast Darts Draait Door bespreken presentator Damian Vlottes en analist Vincent van der Voort de Grand Slam of Darts.