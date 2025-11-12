Voor Michael van Gerwen ziet de wereld er binnen 24 uur heel anders uit. Waar er over de Nederlandse topdarter getwijfeld werd of hij wel door zou gaan in de Grand Slam of Darts, staat hij na zijn gewonnen partij tegen Gary Anderson als groepswinnaar in de volgende ronde. "Zo snel kan het gaan", was Van Gerwen nonchalant na de 5-2 zege.

De nummer drie van de wereld en drievoudig wereldkampioen rekende met overtuigende cijfers af met Anderson. Zijn gemiddelde van 108 was weer van een werelds niveau. "Ik speelde heel goed onder enorme druk", was zijn mening na afloop tegen de verzamelde Engelse pers. "Gisteren werd er nog gezegd dat ik er misschien wel uit zou vliegen en nu eindig ik bovenaan in de groep. Zo werkt het nou eenmaal."

'Laat me één ding duidelijk maken'

Het irriteerde de Nederlander nog net niet dat er zo over hem werd gepraat. Anderson werd wellicht als favoriet bestempeld, maar Van Gerwen maakte daar snel korte metten mee. "Laat me één ding duidelijk maken: als ik door Anderson uitgeschakeld was geworden, was dat echt geen schande geweest."

Favoriete tegenstander

Wedstrijden tegen de Schot halen al jaren het beste naar boven in MVG. Hij noemde Anderson geregeld zijn favoriete tegenstander. "Ik vind het nog steeds heerlijk om tegen hem te gooien. Hij doet gewoon lekker zijn ding en heeft geen gekke dingen nodig. Dat is bij mij hetzelfde. Ik heb nog niks gewonnen, maar Anderson zo verslaan geeft wel veel vertrouwen."

'Ik hoop dat ik krediet krijg'

De Nederlander is er niet van om zichzelf een klopje op de schouder te geven na een prestatie als deze. "Ik hoop dat ik de krediet krijg van de mensen, maar dat geef ik mezelf niet. Ik moet deze prestatie proberen te knippen/plakken. Ik hoef geen statements te maken, ook niet richting het WK." Danny Noppert is in de achtste finales donderdag zijn tegenstander. "Hij is een fantastische speler, maar ik ben de betere. Ik kan dat wel zeggen, maar ik moet het ook laten zien."

