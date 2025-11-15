Het was vrijdag in de kwartfinale van de Grand Slam of Darts niet de avond van topdarter Michael Smith. Bully Boy verloor van Luke Humphries en leek tijdens het duel ten onder te gaan aan de spanning.

Smith, de wereldkampioen van 2023, is de laatste jaren weggezakt uit de top van de dartswereld. Eindelijk speelt hij weer een rol van betekenis bij een majortoernooi van de bond PDC. Dat doet veel met hem, maar ook op een negatieve wijze: stress kreeg vat op Smith.

Krassen in het voorhoofd

In de slotfase van de kwartfinale takelde Smith zichzelf namelijk toe met een van zijn pijltjes. Hij kraste met de punt over zijn voorhoofd en dat liet sporen na. Kleine snijwonden vormden zich, zelfs tot bloedens toe.

🗣️“Michael Smith when he is frustrated, when he is worried, when he is trying to figure things out on the dartboard, he will take the point of his dart and he scratches his forehead.



“He has done that so much he has drawn blood.”



🎯 Dan Dawson on Michael Smith after he cut his… pic.twitter.com/UMwoLhlPQS — Oche180 (@Oche180) November 14, 2025

Humphries, de nummer 1 van de ranglijst PDC Order of Merit, had tijdens de partij niet door dat zijn landgenoot zichzelf toetakelde. Na afloop werd het wel duidelijk, toen hij dichtbij Smith kwam om elkaar sportief te bedanken voor de wedstrijd "Ik vroeg hem: ‘Wat heb je met je hoofd gedaan?’ Hij had een paar sneetjes. Waarschijnlijk uit frustratie, ik weet het niet. Maar eerlijk is eerlijk, hij speelde een goede wedstrijd", zei Cool Hand Luke.

Negendarter

Een ander opmerkelijk moment was in de elfde leg, toen het 7-3 stond in het voordeel van Humphries. Beide darters gooiden tweemaal een 180 en lagen dus op schema voor een negendarter.

SENSATIONAL HUMPHRIES INTO THE SEMIS!



What a performance! 👏



Luke Humphries runs out an emphatic 16-8 winner against Michael Smith, averaging almost 105 to storm into the semi-finals!



📺 https://t.co/INctXCEkdB #GSOD | QF pic.twitter.com/ugUTf6L4UI — PDC Darts (@OfficialPDC) November 14, 2025

De commentatoren van Sky Sports grapten na de maximale score van Smith: "We zijn nu op een punt gekomen dat dit misschien niet genoeg is voor hem". En die inschatting kwam uit toen vervolgens ook Humphries een180 in het bord ramde. Ex-topdarter Wayne Mardle zei: "Ik maakte maar een grapje!" Uiteindelijk kwam er geen negendarter.

Bloed

Dan Dawson, ook werkzaam bij Sky Sports, zei over het krasincident: "Hij is letterlijk bebloed van het podium gestapt. Michael Smith, als hij gefrustreerd is of probeert zijn gedachten te ordenen, gebruikt soms de punt van zijn dart om over zijn voorhoofd te krassen. Dit keer heeft hij dat zo vaak gedaan dat er bloed stroomt."