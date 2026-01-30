Gary Anderson is een darter van de oude stempel en dat liet hij ook zien na zijn wedstrijd tegen Niels Zonneveld op de World Masters. De 55-jarige Schot haalde uit naar zogenaamde 'dartinfluencers' die volgens hem het spel neit snappen.

Anderson speelt op de World Masters zijn eerste toernooi sinds zijn ijzersterke run op het WK darts in het Alexandra Palace. Daar haalde de Schot de halve finale door onder andere Michael van Gerwen en Jermaine Wattimena uit het toernooi te kegelen. Uiteindelijk was de derde Nederlander in de halve finale te sterk: Gian van Veen. Hij bereikte de finale, maar moest daar ook het onderspit delven tegen een ontketende Luke Littler.

In de eerste ronde van de World Masters trof Anderson weer een Nederlander in Niels Zonneveld. Het werd een lastige wedstrijd, want de Nederlander bood een hoop tegenstand. Anderson kwam wel als winnaar uit de bus, met 3-2 pakte hij de overwinning. Na zijn wedstrijd besloot de Schot echter zijn frustraties compleet de vrije loop te laten.

'Dat is het enige wat ik wil veranderen'

Op de persconferentie na de wedstrijd vertelde Anderson het enige wat hij wil veranderen aan de dartssport. "Dat ik met jullie moet praten", richt de Schot zich direct tot de pers. "Ik ben darter en ik hoef hier niet te praten. Dat is het enige aan de sport waar ik me wel aan erger." Anderson liet al vaker weten dat hij geen groot fan is van alles om het darten heen. Ook vertelde de Schot al meer dan eens dat hij in principe niet heel heftig baalt als hij verliest.

Dartsinfluencers

Maar waar Anderson nog het meest een hekel aan heeft zijn de, zoals hij het noemt, 'dartsinfluencers'. Mensen die via Youtube uitlegvideo's maken over hoe je moet darten. Volgens Anderson een slecht voorbeeld. Hij is van mening dat je darten alleen kunt leren door uren achter elkaar te trainen. "Ga honderden uren staan oefenen en speel het spel. Influencers? Wat een hoop onzin. Echt waar", tiert Anderson over influencers die video's rondom het darten maken.