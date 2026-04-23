Gian van Veen maakte een opvallende opwachting op de Premier League Darts in Liverpool. Daar vierde hij niet alleen zijn verjaardag, maar koos hij ook voor een rigoureuze wijziging. "Ik had er geen plezier meer in", aldus de Nederlandse topdarter.

Van Veen pakte in 2025 zijn eerste majortitel, door het EK te winnen. Die vorm trok hij door naar het WK. In het Alexandra Palace bereikte hij de finale. Dus waren de verwachtingen hooggespannen ronde de nieuwe nummer 3 van de wereld. Hij begon de Premier League nog goed met vier finaleplaatsen op rij, maar daarna kwam de klad er in - mede door een operatie wegens nierstenen.

Nieuw setje pijlen voor Gian van Veen

Van Veen wist nog maar amper te winnen en ook op de Pro Tour verging het hem niet lekker. Dus hakte de Nederlander voor zijn kwartfinale met Gerwyn Price (6-4 winst) een belangrijke knoop door. Wat opviel was dat Van Veen een nieuw setje pijlen had. "Om eens wat anders te proberen. Het voelde meteen goed", vertelt hij in gesprek met Viaplay.

Van Veen legt uit: "De grip is net iets anders. Ik heb vorig jaar lopen hannesen met mijn grip. Tijdens het WK en EK lag mijn duim er door open. Dat moest gewoon veranderen. Daar zijn we de afgelopen weken mee bezig geweest." Van Veen maakte heel wat oefenuren met de pijlen, ook gebruikte hij ze tijdens een demonstratie-avond. "Vandaag dacht ik: dit is wel het moment. Tuurlijk, de Premier League is belangrijk, maar ik had weinig vertrouwen in die andere."

Nederlander tankt vertrouwen

"Ik heb wel een reden dat het minder ging, en die begrijp ik ook", doelt Van Veen op zijn medische ingreep."Maar ik was er zelf ook wel een beetje klaar mee. Ik had weinig plezier meer in dat oude setje", bekent hij. "Ik vind het ook leuk om met deze (nieuwe, red.) pijlen te gooien, laat ik kijken hoe dat gaat. Hoe gek het ook klinkt, het is weer eens iets anders. Het voelt gewoon goed."

i Rechts de nieuwe pijl, links de oude van Gian van Veen. © Screenshot Viaplay

Van Veen begon uitstekend tegen Price en zat zelfs even rond de 100 gemiddeld. Daarna daalde zijn niveau wat. "Maar dat is ook de fase waarin ik zit", verklaart hij. Desondanks greep hij kostbare punten in de jacht op de play-offs. "Dat je meteen een wedstrijd in de Premier League met deze pijlen wint, geeft wel vertrouwen. Ondanks het gemiddelde, is het wel een goed begin."