Gian van Veen is bezig aan een ijzersterk WK darts. Op zondagavond won hij in de derde ronde met 4-1 van Madars Razma. Zijn prestaties van de afgelopen tijd hebben er ook voor gezorgd dat de 23-jarige Nederlander is gestegen in de PDC Order of Merit.

De Order of Merit rangschikt de darters op basis van verdiend prijzengeld in officiële toernooien van de laatste twee jaar. En aangezien Van Veen de afgelopen periode dankzij zijn prestaties de nodige centjes heeft binnengeharkt, is hij gestegen op de ranglijst.

De 23-jarige Nederlander stond op de tiende plaats voor aanvang van het WK. Maar mede dankzij zijn overwinning op Razma is hij maar liefst vier plekken gestegen. Zo klom The Giant onder meer over Danny Noppert en James Wade heen. Voor aanvang van het WK had Van Veen al ruim 527 duizend pond (omgerekend 603 duizend euro) bij elkaar gegooid. Na het behalen van de vierde ronde staat hij al op ruim 572 duizend pond (655 duizend euro)

Sterk WK

De Nederlandse topdarter is bezig aan een goed WK. Hij was al in de derde ronde gekomen door Cristo Reyes (3-1) en Alan Soutar (3-1) te verslaan. En ook op zondagavond maakte The Giant weer indruk met een 4-1 overwinning op Razma.

Hij won de eerste twee sets met 3-1 en nam al snel afstand van Razma. Toch nam The Latvian Razzmatazz ook nog het initiatief, en verkleinde de achterstand tot 3-1 in sets. Daarna herpakte Van Veen zich knap: hij won de vijfde en beslissende set overtuigend met 3-0 en gooide de wedstrijd uit met een 125-finish.

Volgende ronde

In de vierde ronde treft Van Veen de winnaar van het duel tussen Ricky Evans en Charlie Manby, dat maandagmiddag op het podium van Ally Pally wordt gespeeld. Voor dit toernooi had Van Veen op het WK nog nooit een partij gewonnen.

