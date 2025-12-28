Gian van Veen won overtuigend van Madars Razma in de derde ronde van het WK darts: 4-1, maar er kwam weinig enthousiasme van de Nederlander af na de wedstrijd. Dat had allemaal met zijn saaie tegenstander te maken.

"Ik heb wel eens leukere wedstrijden gegooid op het podium", is Van Veen na afloop eerlijk bij Viaplay. "Over twee jaar kan ik me deze wedstrijd niet meer herinneren, inderdaad."

Van Veen kwam binnen no-time op een 3-0 voorsprong in sets, waarna hij even de scherpte verloor. "Die vierde set van mij was dramatisch, dat komt ook omdat je een beetje in slaap wordt gesust door je tegenstander. Ik maak het gelukkig meteen 4-1 af, anders kan ik het nog heel lastig worden. Maar er komt weinig energie van hem (Razma, red.) af."

'Weinig energie'

Bij die 3-1 stand moest Van Veen zich herpakken. "Je kan het nu heel lastig maken voor jezelf, omdat je weinig energie krijgt van hem. Dus ik had meteen in mijn hoofd: je eigen set met 3-0 of 3-1 pakken." Dat deed hij: The Giant won uiteindelijk met 4-1. "Geen geweldige wedstrijd, maar ik ben heel blij dat ik door ben."

Van Veen kwam in die vierde set niet eens boven de 85 gemiddeld. "Ik denk ook dat als je de eerste sets meer tegenstand krijgt, dat je meer bij de les blijft in set vier. Het mag eigenlijk niet, maar gelukkig kon het deze wedstrijd." Hij gooide wel 57% op zijn dubbels en kwam tot een gemiddelde van 98. "Dat neem je mee. Dat is prima, ik mag niet klagen."

Volgende tegenstander

In de volgende ronde neemt de virtuele nummer zes van de wereld het op tegen Charlie Manby of Ricky Evans. Zij gooien maandagmiddag tegen elkaar voor een plekje in de vierde ronde van het WK darts.

