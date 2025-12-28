Gian van Veen is uitstekend uit de kerstpauze van het WK darts gekomen. De topdarter won met liefst 4-1 in sets van Madars Razma in de derde ronde. De Let had weinig te vertellen tegen de Nederlandse topdarter.

Van Veen was in de derde ronde gekomen door Cristo Reyes (3-1) en Alan Soutar (3-1) te verslaan. Zeker die laatste partij maakte indruk. Door een gemiddelde van 108 werd The Giant opeens gezien als één van de topfavorieten bij de bookies om het WK darts te winnen. Tegenstander Razma won ook zijn beide wedstrijden met 3-1: van Nederlander Jamai van den Herik en vervolgens van Darren Beveridge.

De 23-jarige darter uit Poederoijen had de nationale eer hoog te houden. De eerste drie Nederlanders in de derde ronde vlogen er namelijk allemaal uit: Jermaine Wattimena, Wesley Plaisier en Niels Zonneveld.

Van Veen schiet uit de startblokken

Van Veen was geen seconde van plan om dat voorbeeld te volgen. The Giant won de eerste twee sets met 3-1 en nam snel afstand van Razma. De Nederlander kwam tot een gemiddelde van 98, terwijl zijn tegenstander maar net boven de 91 zat. In de derde set werd het spel van Van Veen alleen maar beter. Zijn gemiddelde ging nog verder omhoog en hij stond geen leg af aan de Let.

Voor de verandering kwam Razma in de vierde set op voorsprong. Het lukte Van Veen niet om terug te komen in die set en zag The Latvian Razzmatazz opeens drie legs op rij winnen. Razma won met 3-0 en kwam zodoende terug tot 3-1 in sets. Van Veen rechtte de rug en trok de vijfde en laatste set overtuigend naar zich toe: 3-0. Hij besloot de wedstrijd met een 125-finish.

Volgende ronde

In de vierde ronde neemt Van Veen het op tegen Ricky Evans of Charlie Manby. Zij staan maandagmiddag tegenover elkaar in Ally Pally. Van Veen had tot deze editie nog nooit een wedstrijd gewonnen op het WK.

