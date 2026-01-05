Gian van Veen deed afgelopen weekend mee aan het bekende Promi Darts-WM in Duitsland. De darter speelde daar samen met de ex-vrouw van de Duitse voormalig wereldkampioen voetbal Mats Hummels. De WK-finalist was bijzonder onder de indruk van haar dartkwaliteiten.

Van Veen leefde de afgelopen weken zijn absolute droom op het WK darts in Londen. De Nederlander schakelde topspelers als Luke Humphries en Gary Anderson uit en behaalde de eindstrijd van het toernooi tegen Luke Littler. Daar moest hij met 7-1 zijn meerdere erkennen in de jonge Engelsman. Van Veen harkte nog 400.000 pond (omgerekend 450.000 euro) aan prijzengeld binnen en steeg van plek tien naar plek drie op de wereldranglijst. Daardoor lijkt hij zeker van een plek in de Premier League.

Cathy Hummels

Na de finale van zaterdag moest Van Veen direct door naar het Promi Darts-WM. Daar spelen spelers uit de top 20 samen met bekende Duitsers. Naast Van Veen deden ook Michael van Gerwen, Luke Humphries, Martin Schindler, Stephen Bunting en Nathan Aspinall mee. De Nederlandse WK-finalist werd tijdens het toernooi gekoppeld aan Cathy Hummels. De vrouw die nog de achternaam van de ex-wereldkampioen voetbal gebruikt, maar inmiddels gescheiden is van de voormalig verdediger.

Cathy was lange tijd samen met Mats en de twee kregen in 2018 een zoon genaamd Ludwig. Vier jaar later kozen de twee ervoor om toch uit elkaar te gaan. Cathy sloeg daarna een andere weg in en besloot te poseren in de Playboy. Ook sprak de ex-vrouw van de voetballer openhartig over de keuze haar borsten vergroten. Hummels stopte vorige zomer officieel met voetballen nadat hij zijn carrière had afgesloten bij het Italiaanse AS Roma.

Grote verbazing

Van Veen en Hummels kwamen in het toernooi tot de halve finales, waar ze werden verslagen door Nathan Aspinall en zijn partner. Het mooiste moment vond echter plaats in de groepsfase. In de wedstrijd tegen Stephen Bunting en zijn partner stonden Van Veen en Hummels op dubbel 20, maar de ex-vrouw van de voormalig voetballer was aan de beurt. Hummels gooide zomaar de dubbel, tot complete verbazing van Van Veen. Hij sprong over het podium heen en vloog Hummels in de armen. Uiteindelijk moesten ze de eindwinst wel aan Michael van Gerwen en zijn partner Joey Kelly laten.