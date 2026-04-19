Gian van Veen zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. De topdarter moest donderdag tijdens de Premier League Darts in Rotterdam al een flinke teleurstelling slikken en ging zaterdag bij het Euro Tour-toernooi in Sindelfingen opnieuw direct onderuit.

Van Veen beklom de afgelopen jaren in rap tempo de top en met name het afgelopen dartsjaar was geweldig. De 23-jarige darter won het EK, zijn eerste titel bij een groot tv-toernooi, en haalde in januari knap de finale van het WK darts. Van Veen was daarin kansloos tegen Luke Littler, maar is sindsdien wel de nummer 3 van de wereld.

Die notering op de wereldranglijst leverde hem ook een uitnodiging voor de Premier League op, maar na een sterk begin in de prestigieuze competitie gaat het de laatste weken minder. Dat valt ook niet geheel los te zien van zijn fysieke problemen, want onlangs moest Van Veen geopereerd worden aan nierstenen. Hij miste daardoor zelfs een speelronde in de Premier League en is aan het dartbord sindsdien nog niet helemaal de oude.

Nieuw klap voor topdarter

Van Veen hoopte afgelopen donderdag in Ahoy eindelijk weer eens te vlammen, maar zijn thuisdebuut in de Premier League was al snel voorbij na een kansloze 6-2 nederlaag tegen Luke Humphries. In Sindelfingen hoopte Van Veen dit weekend de zure nasmaak daarvan weg te spoelen. Dat liep echter totaal anders.

Door de afmeldingen van Littler en Humphries was Van Veen voor het tweede Euro Tour-toernooi op rij als eerste geplaatst, maar net als de vorige keer bracht dat weinig geluk. De Nederlander werd bij de German Darts Grand Prix twee weken geleden in zijn eerste partij direct geklopt door WIlliam O'Connor en bij de European Darts Grand Prix was Joe Cullen zaterdag te sterk voor Van Veen.

Van Veen gooide een iets hoger gemiddelde dan Cullen (92,70 om 91,73), maar ging toch met 6-3 onderuit. Waar de WK-finalist de laatste tijd het vooral scorend liet afweten, waren het in Sindelfingen juist de dubbels die hem in de steek lieten. Van Veen werd in totaal driemaal gebroken, maar twee keer gebeurde dat pas nadat hij zelf een volledige beurt op de dubbels had gemist. Cullen liet op zijn beurt nauwelijks een kans liggen en dat leverde hem de zege op.

Zelfkritische Van Veen

Voor Van Veen betekende dat alweer zijn vijfde nederlaag op rij. Zelf erkende de nummer 3 van de wereld donderdag na zijn nederlaag in Rotterdam al dat hij het sinds zijn operatie erg lastig heeft. Van Veen noemde zichzelf toen zelfs 'niet Premier League-waardig', maar die uitspraak werd fel tegengesproken door voormalig topdarter Vincent van der Voort.