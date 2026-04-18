Wereldkampioen darts Luke Littler is dol op voetbal. De Engelse tiener zit bijvoorbeeld graag in het stadion van Manchester United, zijn favoriete club. Ook wilde Luke the Nuke zelf een balletje trappen, maar daar is een stokje voor gestoken.

Littler is bevriend met diverse wereldberoemde influencers en content creators. Ook van het collectief Sidemen kent hij meerdere leden goed. Zo kwam de 19-jarige Littler op het idee om mee te doen aan hun jaarlijkse Sidemen Charity Match. Met die voetbalwedstrijd wordt geld ingezameld voor een goed doel.

KSI

KSI, een van de bekendste leden van Sidemen, zal op Wembley een wedstrijd spelen met en tegen andere content creators. Online reageerde Littler op een bericht dat de tickets voor de partij zijn uitverkocht. De tweevoudig wereldkampioen reageerde zo: "Geef me een plek in het team, Sidemen."

Maar met pijn in zijn hart moest KSI dat verzoek weigeren. Hij zei volgens GBNews.com: "Ik heb er nog niet op gereageerd, maar hij krijgt ook geen plek in het team. Het klinkt heel erg, maar we laten alleen content creators toe tot de Sidemen Charity Match. We hebben nog nooit een ander soort bekend persoon laten meedoen. Dat lijkt me meer iets voor Soccer Aid. Maar misschien organiseren we op een dag een partij tussen Soccer Aid en Sidemen."

Uitgefloten

Het was toch al niet de week van Littler. Bij zijn optredens in Ahoy tijdens de Premier League Darts werd de jonge Engelsman keer op keer uitgeloten. Ook verloor hij in de finale van de speelavond van Jonny Clayton. Een week eerder was er een akkefietje tussen Littler en de Nederlandse topdarter Gian van Veen. Ze beschuldigden elkaar van onsportief gedrag.

Littler werd dus een groot deel van de avond uitgefloten, maar haalde uiteindelijk toch de finale. Op zijn Instagram reageerde hij kort op de sfeer in Ahoy. "Spelend in deze omstandigheden had ik wel drie punten voorsprong mogen hebbben", grapt Littler via zijn Instagram. Uiteindelijk was de darter vooral sportief tegenover winnaar Clayton. "Goed gespeeld Clayton en bedankt Rotterdam. Volgende week naar Liverpool", bedankt Littler ook het publiek netjes voor de avond in de Nederlandse havenstad.