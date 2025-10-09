Topwedstrijden verliezen is al pijnlijk genoeg, maar als er ook nog tientallen heftige scheldpartijen en bedreigingen achteraan komen, is het helemaal een vreselijke situatie. Topdarter Stephen Bunting besloot om na zijn nederlaag tegen Danny Noppert in de tweede ronde van de World Grand Prix de negatieve berichten te openbaren.

Bunting was als nummer vier van de wereld op voorhand favoriet tegen Noppert. Hij kampte echter met fysieke problemen en kon dus zijn beste spel niet laten zien. Noppert, die zelf een prima wedstrijd speelde, maakte daar dankbaar gebruik van en versloeg de Engelsman met 3-1 in sets. Gokkers zagen daardoor hun ingezette geld op Bunting verdampen en togen massaal naar de sociale media van Bunting om hem even flink te beledigen en bedreigen.

'Heel verdrietig om dit te zien'

Of ze allemaal geld hebben verloren door de nederlaag van Bunting is niet zeker, maar gezien de heftigheid van de berichten zal het op z'n minst een motivatie geweest zijn. "Verliezen verdient het niet om zoveel misbruik te krijgen. Ik ben heel verdrietig om dit te zien", schrijft Bunting op zijn Facebook-pagina, vergezeld door een aantal screenshots van de beledigingen.

'Breek beide benen en speel nooit meer'

Om de minst verschrikkelijke maar te behandelen: 'Hahahaha, jij bent zo slecht', 'Man, ga naar huis', 'Hoe nutteloos', 'Jij speelt echt shit jonge', en 'Verdwijn van dat podium, je zet jezelf voor schut', waren zomaar wat berichten. Maar veel waren nog veel erger en bevatten zelfs doodsbedreigingen. 'Sterf gewoon' en 'Breek beide benen en speel nooit meer darts' bijvoorbeeld.

Gokkers

In het darts is het bekend dat er veel gokkers actief zijn en hoge bedragen inzetten op de favoriet. Maar darts is één van die sporten die zo onvoorspelbaar is als mogelijk. Geregeld verliest de favoriet en dat komt hem dan op tientallen haatberichten te staan. Onder anderen Richard Veenstra, Raymond van Barneveld en Cameron Menzies waren er in het verleden ook al eens open over.

Noppert naar kwartfinale

Noppert is na zijn zege op Bunting virtueel de nieuwe nummer 12 van de wereld. De Nederlander treft in de kwartfinale Gary Anderson, die verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Raymond van Barneveld in de eerste ronde. Dat duel was onderwerp van gesprek na een relletje op het podium. Beluister in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door wat ex-prof Vincent van der Voort daarvan vindt.