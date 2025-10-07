Cameron Menzies nam in de eerste ronde van de World Grand Prix revanche voor zijn afgang een jaar eerder op hetzelfde podium. Toen won hij geen enkele leg en dat deed veel pijn. Maandagavond rekende hij af met Chris Dobey en bereikte hij de tweede ronde. Na afloop werd hij verrast met een bijzondere mijlpaal.

De zege van de Schotse darter (36) leverde hem sowieso al 15.000 pond prijzengeld op, met de mogelijkheid op meer. Door dat geld komt hij voor het eerst in de top-32 van de wereld, een mijlpaal voor veel darters. Hij werd door dat nieuws verrast en was opgelucht en blij. "Sta ik erin?! Yes! Mag ik vloeken? Nee? Helaas", zei hij na afloop van zijn gewonnen wedstrijd van Dobey tegen de pers in Leicester.

Dikke mannen

"Ik weet dat ik vaak niet goed ben op televisietoernooien, maar dit bewijst wel dat ik iets goed doe. Er zijn niet zoveel dikke mannen meer zoals ik in de top-32 van de wereld. Je moet wel echt iets goeds doen om daar te belanden. Ik weet dat ik nog niet goed ben op tv, maar het betekent dat ik soms wel aardig kan darten."

'Daar heb ik mee geworsteld'

Menzies staat erom bekend dat hij emotioneel en soms over het randje gaat, zowel tijdens wedstrijden als achteraf. Hij reageert vaak op zijn sociale media als hij weer eens gepest wordt na een pijnlijke nederlaag. Daar heeft hij veel aan gewerkt. "Ik krijg veel over me heen op sociale media, vooral omdat ik op televisie zo slecht presteer. Daar heb ik wel mee geworsteld."

'Stukje wandelen is verfrissend'

In het begin van zijn profcarrière wist hij zich geen raad met alle negatieve berichten en haat op sociale media. "Maar nu gooi ik de apps gewoon meteen voor een paar dagen van mijn telefoon. Vroeger reageerde ik op alles, maar ik heb geleerd om alles te blocken. Het is vervelend, maar nu ik het verwijder gaat het beter. Het is verfrissend om na een stinker een stukje te gaan wandelen en niet meteen op sociale media te gaan."