Tienersensatie Luke Littler blijft de dartwereld maar verbazen. 'The Nuke' rijgt de grote titels aan elkaar en schreef zondag ook de World Grand Prix op zijn naam. Littler is nog altijd slechts 18 jaar oud, maar verdiende in zijn loopbaan al bakken aan prijzengeld en is inmiddels zelfs multimiljonair.

Het scheelde heel weinig of Littler had de World Grand Prix al na de kwartfinales moeten verlaten. Gerwyn Price kreeg drie matchdarts tegen de regerend wereldkampioen, maar miste ze allemaal. Littler won de partij alsnog en versloeg zondag in de finale Luke Humphries met liefst 6-1. Het levert de 18-jarige maar weer eens 120.000 Britse ponden op. De vraag is of Littler het überhaupt merkt als dat geld gestort wordt, want hij is dankzij de dartssport nu al multimiljonair.

Jongste dartswereldkampioen ooit is multimiljonair

De verwachtingen waren hoog toen Littler in december 2023 als jeugdwereldkampioen naar het 'grote' WK ging, maar wat hij in de afgelopen twee jaar presteerde, had niemand aan zien komen. Littler verloor bij zijn debuut als zestienjarige pas in de finale van Humphries en werd, naast het prijzengeld van twee ton, beloond met een plekje in de prestigieuze Premier League.

Daar werden toen nog vraagtekens bij geplaatst. Was dat wel verstandig voor zo'n jonge darter? Het antwoord gaf hij zelf door het toernooi te winnen. Daar bleef het niet bij, want Littler schreef in het afgelopen anderhalf jaar nog een heleboel andere grote toernooien op zijn naam.

De grootste titel van allemaal pakte hij op 3 januari 2025. Littler versloeg toen Michael van Gerwen in de finale van het WK met 7-3 in sets. Hij nam daarmee ook een record over van Mighty Mike, want de jonge Engelsman was op dat moment 17 jaar oud en werd de jongste wereldkampioen ooit bij de PDC. Het leverde hem in één klap een half miljoen pond aan prijzengeld op.

Sinds Littler het WK wist te winnen, is hij helemaal los. De Brit heeft inmiddels zelfs al bijna zijn prijzenkast gecompleteerd. Hij won vorig jaar naast de Premier League ook al de World Series of Darts Finals en de Grand Slam of Darts. Dit jaar pakte hij de titel op de UK Open, de World Matchplay en de World Grand Prix. Alleen de World Masters, het EK en de Players Championship Finals ontbreken nog, maar die laatste twee toernooien worden later dit jaar nog gehouden.

Prijzengeld Luke Littler

Wie naar de wereldranglijst kijkt, zou denken dat Littler nog maar 1.665.500 pond verdiende met darten, maar niets is minder waar. Hij gooide in de Premier League, die niet meetelt voor de ranking, namelijk ook al een half miljoen bij elkaar en verdiende ook geld bij World Series-toernooien. Tel die bedragen op bij zijn geld dat op de ranglijst terug te vinden is en de Brit is de twee miljoen al ruim gepasseerd. En dan zijn de sponsorcontracten nog niet eens meegerekend.

Toernooi Prijzengeld WK 700.000 pond Premier League 500.000 pond World Matchplay 210.000 pond Euro Tour-toernooien 172.000 pond World Series-toernooien 160.000 pond Grand Slam of Darts 153.500 pond World Grand Prix 127.500 pond UK Open 127.500 pond World Series of Darts Finals 120.000 pond Players Championships 92.500 pond Players Championship Finals 60.000 pond World Masters 17.500 pond EK 7.500 pond World Cup of Darts 4.500 pond Totaal 2.412.500 pond



Bijgewerkt tot en met de World Grand Prix van 2025.