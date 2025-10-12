Luke Littler stond grijnzend met de beker van de World Grand Prix in zijn handen Sky Sports te woord. Hij had in Leicester net zijn zevende majortitel veroverd door in een eenzijdige finale Luke Humphries te kloppen, maar was op het podium alweer met zijn volgende stap bezig.

Fans wisten niet of ze moesten lachen of huilen nadat Littler aankondigde dat hij maandag in Wigan de voorronden van het jeugd-WK gaat gooien. Hij is 18 jaar oud en dus nog jaren speelgerechtigd in het jeugdtoernooi. "Ik ga er gewoon heen", zei Littler grijnzend. "Ik zal wel geen vrienden maken daar nu ik hier ook al gewonnen heb, maar ik ga er lekker plezier maken en kijken wat er mogelijk is." De finale van het jeugd-WK is pas eind november, op de finale-avond van de Players Championship Finals.

'Ik moet me eerst nog zien te plaatsen'

Gevraagd naar de mogelijkheid dat Littler dan drie wedstrijden op rij moet spelen, trapte The Nuke even op de rem. "Ik moet me eerst nog zien te plaatsen voor de Players Championship Finals hè. En daar heb ik nog maar vier Pro Tours de tijd voor." En gelijk heeft-ie. Virtueel staat hij buiten de top-64 van de vloercompetitie bij de PDC en mist hij dus de laatste major vóór het allerbelangrijkste WK. Hij staat er echter lang niet zo slecht voor als de Nederlander Michael van Gerwen, die het toernooi daadwerkelijk dreigt te missen. Littler moet in vier vloertoernooien 1000 pond prijzengeld goedmaken. "Ik neem dus pas volgend weekend weer vrij."

Gian van Veen

Dus wordt het voor Littler een drukke week. Eerst heeft hij nu de Grand Prix gehad, maandag volgt het jeugd-WK en daarna twee Players Championships. In de eerste ronden van het jeugd-WK komt Littler sowieso de Nederlandse topper Gian van Veen en mogelijk ook Josh Roch tegen. De drie behoren al tot de elite bij de senioren en gooien heel het jaar niks in de jeugdcompetities. Dat ze nu ineens opduiken voor het jeugd-WK, zal bij veel concurrenten in het verkeerde keelgat schieten. Maar Van Veen zei ook al: "Ik mag gaan, dus ik ben er."

'Medelijden met de rest'

Dartsfans reageerden op sociale media volop op de aankondiging van Littler dat hij meedoet aan het jeugd-WK. "Ik heb medelijden met de rest", en "Hij moet ons nu toch voor de gek aan het houden zijn", waren enkele reacties.

Luke Littler is playing the World Youth Championship tomorrow.



My commiserations to the other players. — Jetze Jan Idsardi (@JJIdsardi) October 12, 2025