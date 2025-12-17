Sportief gezien zou het voor Michael van Gerwen beter zijn om in 2026 de Premier League Darts over te slaan. Met die stelling is de Nederlandse topdarter het roerend eens in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Maar contractueel is dat niet mogelijk", zegt Van Gerwen.

De drievoudig wereldkampioen, die donderdag aan zijn WK darts begint, beleefde een dramatisch jaar. Hij werd 'maar' 22ste van de wereld over heel 2025. Nog zo'n jaar zou funest zijn voor Van Gerwen, zeker nu het prijzengeld op alle rankingtoernooien zo drastisch omhoog gaat. Zijn positie als nummer drie van de wereld komt mogelijk in het geding als hij veel tijd kwijt is aan niet-rankingtoernooien.

'Contractueel niet mogelijk'

"Als je puur gaat kijken naar de dagen en hoe druk je het dan hebt, dan is het misschien beter om te focussen op de rankingtoernooien", weet Van Gerwen. "Maar contractueel is dat niet mogelijk. Ik vind het ook leuk om de Premier League te spelen, al is het dan wel liever in het oude format. Het is voor ons nog niet bekend hoe het er komend jaar uit gaat zien, maar ik wil 'm sowieso spelen."

'Anders inplannen'

Met 'het oude format' doelt MVG op de normale avonden van een paar jaar geleden, toen de acht (of tien) darters gewoon één wedstrijd per avond speelden en dan de ranglijst werd opgemaakt. Tegenwoordig spelen alle acht darters een minitoernooi per avond, waardoor sommige avonden uit drie duels bestaan. "Het zijn allemaal weer dagen dat je van huis bent en aangezien mijn situatie anders is, moet ik het anders inplannen."

'Zou beter zijn'

Goede vriend Vincent van der Voort is het ook eens met de stelling dat Van Gerwen zijn tijd en energie beter kan steken in de rankingtoernooien. "Ik weet ook wel dat het commercieel en financieel gezien totaal geen optie is, maar ik ben het wel eens met de stelling dat het beter zou zijn om 'm niet te spelen. Volgend jaar moet de focus puur op de ranking liggen. Als je zo'n jaar twee keer op rij doet... Premier League-dagen kosten allemaal energie en je speelt er andere toernooien niet door... Dus het zou beter zijn 'm niet te spelen."

