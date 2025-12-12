Michael van Gerwen is eigenlijk wel blij dat de media zoveel over hem schrijven, vooral als het minder goed gaat met de topdarter. De Nederlander, nummer drie van de wereld, kwam afgelopen jaar meer dan ooit in het nieuws. Zijn leven stond op z'n kop door de plotselinge scheiding van zijn ex-vrouw Daphne en de daaruit voortvloeiende slechte resultaten. Overal was het terug te lezen, maar daar heeft Van Gerwen geen moeite mee.

Volgens Van Gerwen (36) is het alleen maar een goed teken dat elke nederlaag en elk interview breed uitgemeten wordt in de internationale pers. "Hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind", zegt hij in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Als het niet van het leien dakje gaat, hebben ze weer wat te schrijven. Maar ik sta er zo in: zolang ze over je schrijven, is dat een goed teken. Dan ben je nog relevant."

'Hij is te lang doorgegaan'

Meteen wordt er een vergelijking getrokken met die andere Nederlandse dartsgrootheid, Raymond van Barneveld. Vroeger, in zijn hoogtijdagen, ervoer hij dezelfde benadering. Nu is hij steeds minder in het nieuws en als hij wel de voorpagina's haalt, dan is dat vaak negatief. "Als Michael verliest, staat dat overal", vergelijkt ex-profdarter Vincent van der Voort. "Bij Raymond heb je dat niet meer. Het is niet om hem in een kwaad daglicht te zetten en hij zal het zelf ook vinden, maar hij is te lang doorgegaan. Daardoor krijg je eigenlijk een afbreuk aan zijn nalatenschap."

Vertekend beeld van Barney

Volgens Van Gerwen is zijn 58-jarige landgenoot 'een beetje te oud aan het worden voor wat hij heeft neergezet'. "Dat doet afbreuk aan hoe goed hij eigenlijk was." Volgens Van der Voort hoort 'Barney' door zijn prestaties tussen 1998 en 2009 tot de top-vijf van beste darters aller tijden. "Alleen, omdat hij zolang doorgaat, krijgen we een vertekend beeld van hem. Dat vind ik persoonlijk jammer."

Discussie over waarde van wereldtitels

De eeuwige discussie is ook altijd wat meer waard is: de vijf wereldtitels van Van Barneveld of de drie van Van Gerwen. Volgens laatstgenoemde is het helemaal geen discussie. Hij won immers drie keer bij de PDC en Van Barneveld één keer. "Een PDC-titel telt veel zwaarder dan bij de BDO. Zeker ook omdat de beste darter aller tijden in die jaren van Van Barneveld niet meedeed in de BDO. Voor hem zelf zal ook zijn PDC-titel in 2007 tegen Phil Taylor in de finale het meest waardevol zijn. Daar wordt hij aan herinnerd."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

