In de derde ronde van het WK darts kunnen we een clash krijgen tussen ex-wereldkampioenen Michael van Gerwen en Peter Wright. In het perspraatje na zijn zege in de openingsronde zei Wright iets opmerkelijks over het Nederlandse dartsicoon.

Snakebite versloeg Noa-Lynn van Leuven uit Nederland. Zij heeft ook haar tweede optreden op het WK darts niet kunnen opluisteren met een overwinning. De 29-jarige Beverwijkse verloor in de eerste ronde in het Londense Alexandra Palace met 3-0 in sets van tweevoudig wereldkampioen Peter Wright uit Schotland.

Toegeven

Wright kreeg na afloop de vraag hoe het kan dat hij, Gary Anderson en ook Michael van Gerwen momenteel worstelen met hun consistentie. "Het lukt jullie niet om wedstrijd na wedstrijd julile beste niveau te laten zien", klonk vanuit de zaal met journalisten. "Er zijn nu een hoop jonge spelers waar julile tegen moeten opboksen. Is dat inspirerend of gewoon alleen maar vervelend?"

🗣️ "I think MVG's vision is probably going but he doesn't admit it at the moment."



👀 Peter Wright sets his sights on a potential clash with three-time World Champion Michael van Gerwen in the third round.



In association with @StarSports_Bet #WCDarts pic.twitter.com/zTm199Q0qx — Oche180 (@Oche180) December 15, 2025

Waarop Wright zei: "Ik denk dat hun zicht beter is dan dat van mij. Dat is het zo ongeveer wel. Anderson draagt een bril of contactlenzen. Ik weet niet of Van Gerwen momenteel lenzen draagt. Maar ik meen te hebben gezien dat het zicht van MvG ook achteruit gaat. Al zal hij dat op dit moment niet toegeven."

World Cup of Darts

Ook zei Wright dat hij niet meer wil spelen voor Schotland bij het landentoernooi World Cup of Darts. "Vorig jaar zei ik tegen Anderson dat ik niet meer wil meedoen aan de World Cup. In de laatste twee jaar heb ik matig gespeeld en verdiende ik het niet om aan dat toernooi mee te doen. Misschien had ik toen al mijn plek op moeten geven. Maar ik wilde ook loyaal zijn aan mijn land en ik wilde nog een keertje winnen met de grootse Gary Anderson."

Michael van Gerwen

Van Gerwen moet nog in actie komen bij het WK darts 2026. Zijn eerte horde is Mitsuhiko Tatsunami uit Japan en als hij wint, dan staat hij tegenover William O'Connor of Krzysztof Kciuk. Wright speelt in de tweede ronde tegen Arno Merk uit Duitsland.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.